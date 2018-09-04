Червиченко: «Баста мог бы сделать шаг назад и уступить родной команде»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию со стадионом «Ростов-Арена», где 29 сентября пройдет концерт рэпера Басты. ФК «Ростов» опасается, что после концерта газон арены будет сильно испорчен, из-за чего там невозможно будет проводить матчи РПЛ .

Не понимаю, стадион «Ростова» — единственный, где можно провести концерт? Понятное дело, что еще что-то есть. В Ростове я прожил больше 20 лет и понимаю, что Баста — великий музыкант и мой земляк, но не понимаю, почему он не хочет сделать шаг назад и уступить родной команде.

Думаю, что это неправильно, когда команда на подъеме, а одним концертом убивается такое хорошее дело. Если это не криминальное, то совершенно точно моральное преступление.