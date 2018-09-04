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Червиченко: «Баста мог бы сделать шаг назад и уступить родной команде»

сегодня, 22:07

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию со стадионом «Ростов-Арена», где 29 сентября пройдет концерт рэпера Басты. ФК «Ростов» опасается, что после концерта газон арены будет сильно испорчен, из-за чего там невозможно будет проводить матчи РПЛ.

Не понимаю, стадион «Ростова» — единственный, где можно провести концерт? Понятное дело, что еще что-то есть. В Ростове я прожил больше 20 лет и понимаю, что Баста — великий музыкант и мой земляк, но не понимаю, почему он не хочет сделать шаг назад и уступить родной команде.

Думаю, что это неправильно, когда команда на подъеме, а одним концертом убивается такое хорошее дело. Если это не криминальное, то совершенно точно моральное преступление.

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Все комментарии
Dominators
Dominators
сегодня в 22:42
mangoх12:
Руководство стадиона должно разруливать
Да все уже порешали . Все не нажрутся самки собак .
Dominators
Dominators
сегодня в 22:37
sir-5:
Повеселил фразой "великий музыкант".
А вот тут ты прав .Я даже добавлю , что Баста это вообще не музыка .Да и Червиченко не наш земляк .Он лимита столичная .
Dominators
Dominators
сегодня в 22:35
Sergus:
У растовцав спартак родная команда.
Ты какие грибы кушал . Ростовские и Спартак антогонизмы ..
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 22:31
Стадион должен окупаться. Скажи спасибо, что не ярмарку устроили.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 22:30
РАП = 39, ПРИ ЧЕМ ТУТ МУЗЫКА?
spartach n1
spartach n1
сегодня в 22:27
Ващета шепелявый за клячник топит,пусть в их сарае и выступает !
sir-5
sir-5
сегодня в 22:25
Повеселил фразой "великий музыкант".
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 22:25
Значит Ростову так нужна команда. Мож Баста сам выйдет и поиграет?
LOpp
LOpp
сегодня в 22:25
Баста болеет за цска, поэтому не удивительно, что он пакостит Ростову.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 22:16
Руководство стадиона должно разруливать
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 22:12
Нужно опасаться, что Баста испортит газон коричневой субстанцией, которая будет исходить из его рта...
Sergus
Sergus
сегодня в 22:10
У растовцав спартак родная команда.
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