  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Аргентина. Примера
1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
ГлавнаяНовости

Джикия: «Понимаю желание Промеса попробовать себя в другом чемпионате»

сегодня, 21:51

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход Квинси Промеса в «Севилью».

Мне, как игроку «Спартака», обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на «Спартак». С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Романцев: «У „Спартака“ самый сильный состав в России»
Сегодня, 22:26 12
Червиченко: «Баста мог бы сделать шаг назад и уступить родной команде»
Сегодня, 22:07 12
Тарханов: «Ханни надо просто тренироваться, а не писать в твиттере»
Сегодня, 19:54 1
Билялетдинов: «Ханни и Еременко могли бы составить интересный тандем»
Сегодня, 18:59 17
Бабаев: «Переговоры с Акинфеевым шли три минуты»
Сегодня, 18:00 24
Бабаев: «ЦСКА потратил на новичков около 10 млн евро»
Сегодня, 17:51 52
Обсудить
Все комментарии
Alhunah
Alhunah
сегодня в 22:38
Думаю Хани мог бы заменить Промеса, но видимо что то с ним не так, раз Каррера не доверяет ему
удав
удав
сегодня в 22:23
iNels:
"забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много" печально всё это...
действительно классный нападающий из топ-5 в чемпионате России должен забивать 25минимум(
ВЦСПС 2
ВЦСПС 2
сегодня в 22:17
Abverin:
Надоело у пупсиков без трофеев зря бегать.
Ты сынок сначала с командой определись, потом в пупсиков играть будешь.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:05
Обидно терять Жиго в начале сезона,
А Промес ушел как надо и когда надо.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 22:04
Пупсик пупсика всегда поймет.
Abverin
Abverin
сегодня в 22:03
Надоело у пупсиков без трофеев зря бегать.
iNels
iNels
сегодня в 21:53
"забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много"

печально всё это...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100