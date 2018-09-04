Джикия: «Понимаю желание Промеса попробовать себя в другом чемпионате»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал переход Квинси Промеса в «Севилью».

Мне, как игроку «Спартака», обидно терять такого футболиста и профессионала, как Промес. Квинси забивает за год примерно по 15 мячей. Для России это очень много. То, что он делал, положительно влияло на «Спартак». С другой стороны, я понимаю его как футболиста, его желание расти, попробовать себя в другом чемпионате.