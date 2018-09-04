Бабаев: «ЦСКА потратил на новичков около 10 млн евро»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в минувшее трансферное окно потратил на новичков порядка 10 млн евро.

Да, примерно 10 млн евро. Но нельзя забывать ,что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес. Да, сумма, которая фигурирует в СМИ , примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.