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Бабаев: «ЦСКА потратил на новичков около 10 млн евро»

сегодня, 17:51

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в минувшее трансферное окно потратил на новичков порядка 10 млн евро.

Да, примерно 10 млн евро. Но нельзя забывать ,что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес. Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.

Летом ЦСКА пополнился защитниками Бекао из «Байи», Хордуром Магнуссоном («Бристоль Сити»), а также вернувшимся из аренды в «Урале» Никитой Черновым, полузащитниками Николой Влашичем («Эвертон»), Якой Бийолом («Рудар»), Иваном Обляковым («Уфа»), Ильзатом Ахметовым («Рубин»), Такумой Нисимурой («Вегалта Сендай»), Арнором Сигурдссоном («Норрчёпинг»), а также нападающим Абелем Эрнандесом («Халл Сити»).

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 18:15
Время покажет, а сейчас о результате глупо говорить!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:13
cska.78:
Ты о каком результате говоришь, всего 5 матчей сыграли ребята из ЦСКА, а Педроша штаны протирает на лавке и памятники сооружает!
А ты думаешь в них есть невероятный потенциал?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:07
Несчастные. Пришли молодыми, уйдут лысыми и седыми.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:06
Бистрович уже сейчас стоит 7-10 судя по потенциалу
Jum13
Jum13
сегодня в 18:00
cska.78:
Ты о каком результате говоришь, всего 5 матчей сыграли ребята из ЦСКА, а Педроша штаны протирает на лавке и памятники сооружает!
Да ну - Педра в последнем матче единственный у спартачей, кто смог в створ попасть!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 18:00
Деревья к деревьям. Деревянная конница.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:59
Ты о каком результате говоришь, всего 5 матчей сыграли ребята из ЦСКА, а Педроша штаны протирает на лавке и памятники сооружает!
Jum13
Jum13
сегодня в 17:58
LOpp:
Позор! За одно трансферное окно набрали 7 зулусов. А где же хваленая, армейская молодежь?
Петрунь - она играет ещё с прошлого сезона
Jum13
Jum13
сегодня в 17:58
Ну трансферная компания на славу - тут ничего не скажешь. Теперь главное чтобы Гончаренко всё это заставил играть )))
P.S. Ну раз ещё немного денюжек осталось плюс денюжки за группу ЛЧ - глядишь и зимой стоит рассчитывать на усиление состава? )))
LOpp
LOpp
сегодня в 17:57
Позор!
За одно трансферное окно набрали 7 зулусов.
А где же хваленая, армейская молодежь?
parallels
parallels
сегодня в 17:56
cska.78:
А Федун за одного лавочника Педрошу 12 отвалил :)
в бразилии знают о нездоровом интересе спартака к педрам, поэтому ценник завысили)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:55
cska.78:
А Федун за одного лавочника Педрошу 12 отвалил :)
А результат плох у обоих))
cska.78
cska.78
сегодня в 17:53
А Федун за одного лавочника Педрошу 12 отвалил :)
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