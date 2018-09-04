Бабаев: «ЦСКА потратил на новичков около 10 млн евро»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб в минувшее трансферное окно потратил на новичков порядка 10 млн евро.
Да, примерно 10 млн евро. Но нельзя забывать ,что несколько футболистов пришли к нам бесплатно. Это и аренда Влашича, и Бекао, и Эрнандес. Да, сумма, которая фигурирует в СМИ, примерно соответствует действительности. Но, надеюсь, и по количеству игроков, и по качеству мы не прогадали.
Летом ЦСКА пополнился защитниками Бекао из «Байи», Хордуром Магнуссоном («Бристоль Сити»), а также вернувшимся из аренды в «Урале» Никитой Черновым, полузащитниками Николой Влашичем («Эвертон»), Якой Бийолом («Рудар»), Иваном Обляковым («Уфа»), Ильзатом Ахметовым («Рубин»), Такумой Нисимурой («Вегалта Сендай»), Арнором Сигурдссоном («Норрчёпинг»), а также нападающим Абелем Эрнандесом («Халл Сити»).
P.S. Ну раз ещё немного денюжек осталось плюс денюжки за группу ЛЧ - глядишь и зимой стоит рассчитывать на усиление состава? )))
P.S. Ну раз ещё немного денюжек осталось плюс денюжки за группу ЛЧ - глядишь и зимой стоит рассчитывать на усиление состава? )))
За одно трансферное окно набрали 7 зулусов.
А где же хваленая, армейская молодежь?
За одно трансферное окно набрали 7 зулусов.
А где же хваленая, армейская молодежь?