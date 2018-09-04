Тарханов: «Ханни надо просто тренироваться, а не писать в твиттере»

Российский специалист Александр Тарханов прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, который выразил недовольство тем, что он не выходит на футбольное поле.

Любой футболист должен все доказывать исключительно своей работой. Тем более, когда речь идет о «Спартаке», где высокая конкуренция и сразу несколько человек могут претендовать на одну позицию. Каррера - умный тренер, и раз Ханни не попадает в состав, значит, тренер видит какие-то проблемы в его игре. На мой взгляд, он хороший полузащитник, но не будет же итальянец держать в запасе суперфутболиста! Поэтому надо просто тренироваться, а не писать в твиттере, и тогда тренерский штаб точно тебя заметит. Пока, видимо, Ханни просто не выдерживает конкуренцию.