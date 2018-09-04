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Ребров: «Мельгарехо точно заслуживает российский паспорт»

сегодня, 17:16

Вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил на вопрос о возможной натурализации полузащитника команды Лоренцо Мельгарехо.

Для «Спартака» - это плюс, это же российский паспорт. По-русски говорит хорошо, паспорт точно заслуживает.

Ранее Ребров прокомментировал трансфер полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».

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Все комментарии
Бендер Родригез
Бендер Родригез
сегодня в 18:02
Заслуживает?! А я думал, надо провиниться.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:56
Реброва лишить, отдать Мельгарехе!
Бравый пупсик
Бравый пупсик
сегодня в 17:33
Понравился момент, когда пол команды б*мжей не могли за ним угнаться :)
makkie
makkie
сегодня в 17:25
Было бы здорово, если паспорт Ореху сделают.
Даже в статусе легионера спокойно вытеснил Комбарова из основы.
Жаль, что не смог сыграть с ПАОКом из-за травмы - левый фланг был бы другим...
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