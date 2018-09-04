Ребров: «Мельгарехо точно заслуживает российский паспорт»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров ответил на вопрос о возможной натурализации полузащитника команды Лоренцо Мельгарехо.
Для «Спартака» - это плюс, это же российский паспорт. По-русски говорит хорошо, паспорт точно заслуживает.
Ранее Ребров прокомментировал трансфер полузащитника Квинси Промеса в «Севилью».
Даже в статусе легионера спокойно вытеснил Комбарова из основы.
Жаль, что не смог сыграть с ПАОКом из-за травмы - левый фланг был бы другим...
Даже в статусе легионера спокойно вытеснил Комбарова из основы.
Жаль, что не смог сыграть с ПАОКом из-за травмы - левый фланг был бы другим...