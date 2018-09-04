Билялетдинов: «Ханни и Еременко могли бы составить интересный тандем»

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, который выразил недовольство тем, что он не выходит на футбольное поле.

На мой взгляд, в данном случае важно правильно перевести то, что хотел сказать игрок. Если он просто высказал сожаление по поводу того, что хотел бы чаще выходить на поле, то криминала в этом не вижу. Это означает, что футболисту небезразлично его положение в команде, и в этом нет никакого вызова тренерскому штабу. Просто человек заявляет, что готов играть. Если же есть какие-то претензии или упреки - это, конечно, другое дело. Если Ханни считает, что он не слабее других, не думает о конкуренции, то это плохо.

К слову, мне понравилось, как Ханни заиграл в «Спартаке». На мой взгляд у них с Еременко мог бы получиться интересный тандем. Так что у красно-белых хороший состав даже с учетом потери Промеса.