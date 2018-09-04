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Билялетдинов: «Ханни и Еременко могли бы составить интересный тандем»

сегодня, 18:59

Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Софьяна Ханни, который выразил недовольство тем, что он не выходит на футбольное поле.

На мой взгляд, в данном случае важно правильно перевести то, что хотел сказать игрок. Если он просто высказал сожаление по поводу того, что хотел бы чаще выходить на поле, то криминала в этом не вижу. Это означает, что футболисту небезразлично его положение в команде, и в этом нет никакого вызова тренерскому штабу. Просто человек заявляет, что готов играть. Если же есть какие-то претензии или упреки - это, конечно, другое дело. Если Ханни считает, что он не слабее других, не думает о конкуренции, то это плохо.

К слову, мне понравилось, как Ханни заиграл в «Спартаке». На мой взгляд у них с Еременко мог бы получиться интересный тандем. Так что у красно-белых хороший состав даже с учетом потери Промеса.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
сегодня в 20:01
Софьяна ступила не на ту дорожку)))
ziborock
ziborock
сегодня в 19:45
parallels:
знаем мы, какие тандемы в спартаке.
Тебе Грозовский с Молло тет-а-тет рассказали?)))
Sergus
Sergus
сегодня в 19:29
sir-5:
Ханни сидит на гашише,а Ерёма-на марихуане.Тандема не выйдет.
Их свяжет бромантан.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 19:28
В спартаке такой принцип- играть только парами.
sir-5
sir-5
сегодня в 19:28
Ханни сидит на гашише,а Ерёма-на марихуане.Тандема не выйдет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:26
.......интересный тандем.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А остальные - типа погулять выходят???
Alladins
Alladins
сегодня в 19:26
Спартак привык играть тандемами, они складываются ввиду личных симпатий.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 19:23
В спартаке принято парами играть, вот Джикия без ЖигО овдовел.
Abverin
Abverin
сегодня в 19:22
Педро и Сонька лучше.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 19:14
Сильно сказано.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 19:06
parallels:
знаем мы, какие тандемы в спартаке.
О, знаток.....
parallels
parallels
сегодня в 19:04
знаем мы, какие тандемы в спартаке.
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