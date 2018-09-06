Гиггз: «Лучший гол сезона забил Бэйл, тут нечего выбирать»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не сомневается, что премию Ференца Пушкаша за самый красивый гол сезона должен получить его соотечественник Гарет Бэйл, забивший мяч через себя в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

Гол Бэйла не просто один из лучших в сезоне, он самый лучший! Я не понимаю, что тут еще выбирать. Забить такой мяч даже в обычной игре непросто, а в финале Лиги чемпионов и вовсе нереально.