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Гиггз: «Лучший гол сезона забил Бэйл, тут нечего выбирать»

сегодня, 08:18

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз не сомневается, что премию Ференца Пушкаша за самый красивый гол сезона должен получить его соотечественник Гарет Бэйл, забивший мяч через себя в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

Гол Бэйла не просто один из лучших в сезоне, он самый лучший! Я не понимаю, что тут еще выбирать. Забить такой мяч даже в обычной игре непросто, а в финале Лиги чемпионов и вовсе нереально.

 

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Все комментарии
NGY
NGY
сегодня в 08:39
Вот скажите мне кто-нибудь, что в этом списке голов, делает Месси, ЗА ЧТО?

Или это чтобы он не обиделся, что его не включили на премию лучшего игрока Фифа. Только этим я понимаю его присутствие в этом рейтинге.
andre_can
andre_can
сегодня в 08:25
согласен, Бэйл самый красивый забил...
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр
сегодня в 08:22
Лучший гол забил Гиггз жене своего брата. Наверное он тоже укр, это наша древнейшая традиция.
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