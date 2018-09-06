Жоржиньо: «АПЛ прекрасна, но я надеюсь однажды вернуться в Серию А»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо, этим летом перешедший в английский клуб из «Наполи», рассказал, чем отличается АПЛ от итальянского чемпионата.

Между АПЛ и Серией А существует большая разница с точки зрения ритма, физики. Конечно, все и так это знают. Но мне очень нравится это отличие. Мне нравится более высокий темп матчей и тот факт, что каждый футболист на сто процентов включён в игру.

Премьер-Лига прекрасна, это замечательный чемпионат. Некоторые особенности АПЛ довольно тяжело объяснить. Тебе нужно испытать это самому, чтобы понять.

Когда ты приходишь в тренировочный центр и видишь 38 футбольных полей, какие-то комментарии излишни. Это просто нужно увидеть своими глазами.

Но итальянский чемпионат всегда будет одной из лучших лиг в мире. Надеюсь, однажды я туда вернусь.