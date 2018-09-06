  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • США. МЛС
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип КазахстанКазахстан -:- Логотип ГрузияГрузия - - -
19:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн - - -
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция 2.6 3.48 2.91
21:45 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип УкраинаУкраина - - -
21:45 сегодня Логотип УэльсУэльс -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
21:45 сегодня Логотип СловенияСловения -:- Логотип БолгарияБолгария - - -
21:45 сегодня Логотип НорвегияНорвегия -:- Логотип КипрКипр - - -
21:45 сегодня Логотип ЛатвияЛатвия -:- Логотип АндорраАндорра - - -
21:45 сегодня Логотип ГибралтарГибралтар -:- Логотип МакедонияМакедония - - -
ГлавнаяНовости

Жоржиньо: «АПЛ прекрасна, но я надеюсь однажды вернуться в Серию А»

сегодня, 07:55

Полузащитник «Челси» Жоржиньо, этим летом перешедший в английский клуб из «Наполи», рассказал, чем отличается АПЛ от итальянского чемпионата.

Между АПЛ и Серией А существует большая разница с точки зрения ритма, физики. Конечно, все и так это знают. Но мне очень нравится это отличие. Мне нравится более высокий темп матчей и тот факт, что каждый футболист на сто процентов включён в игру.

Премьер-Лига прекрасна, это замечательный чемпионат. Некоторые особенности АПЛ довольно тяжело объяснить. Тебе нужно испытать это самому, чтобы понять.

Когда ты приходишь в тренировочный центр и видишь 38 футбольных полей, какие-то комментарии излишни. Это просто нужно увидеть своими глазами.

Но итальянский чемпионат всегда будет одной из лучших лиг в мире. Надеюсь, однажды я туда вернусь.

Ранее нападающий «Челси» Альваро Мората признался, что летом задумывался о том, чтобы покинуть лондонский клуб.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гиггз: «Лучший гол сезона забил Бэйл, тут нечего выбирать»
Сегодня, 08:18 3
Трезеге: «У меня нет совета для Роналду. Это экстраординарный футболист»
Сегодня, 07:30 1
Паленсия: «Надеюсь, „Бордо“ выкупит мой контракт у „Барселоны“»
Сегодня, 06:12 5
Сантуш: «Награду лучшему игроку от УЕФА должен был получить Роналду»
Сегодня, 04:31 6
Зидан: «Рамос и Роналду – два лидера, которые отлично дополняли друг друга»
Сегодня, 04:05 3
Дешам: «Я разочарован тем, что в тройке лучших игроков года нет французов»
Сегодня, 03:45 3
Обсудить
Все комментарии
Castor
Castor
сегодня в 09:01
вот зажравшийся Жоржиньо, ну и катился бы прямо сейчас... а зачем ваще пришел тогда?
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр
сегодня в 08:23
Ещё один разачаровался в лиге любительских мешков
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100