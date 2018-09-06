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Трезеге: «У меня нет совета для Роналду. Это экстраординарный футболист»

сегодня, 07:30

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге высказался относительно того, что новичок туринцев Криштиану Роналду пока не забил свой первый гол в официальных матчах за «Юве».

Не существует совета, который я мог бы дать такому игроку, как Криштиану Роналду. Он и так всё знает и понимает, что итальянский чемпионат отличается от английского и испанского.

Однако мы говорим об экстраординарном футболисте. Он хочет показать свой класс, он усердно работает на тренировках и рано или поздно прервёт голевую засуху.

Сейчас он пытается лучше узнать своих партнёров по команде, познакомиться с новым чемпионатом и его особенностями. Но это необыкновенный игрок, который постоянно доказывал, что является настоящим профессионалом. Поэтому я считаю, что его время скоро придёт.

Ранее голевую засуху Роналду прокомментировал полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески.

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