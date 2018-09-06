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Паленсия: «Надеюсь, „Бордо“ выкупит мой контракт у „Барселоны“»

сегодня, 06:12

Защитник «Бордо» Серхи Паленсия, арендованный этим летом у «Барселоны», выразил надежду, что французский клуб выкупит его контракт у «сине-гранатовых».

Я был уверен в том, что в этом сезоне я хочу поставить перед собой новые цели. Тяжело попасть в первую команду «Барселоны», так что я провёл 4 сезона со втором составом. Я почувствовал, что мой цикл подошёл к концу. У меня были предложения из Сегунды и других стран, но в конце пришло предложение от «Бордо», и над ним я не стал долго думать.

Моя цель здесь – сыграть как можно больше матчей и помочь команде. Я надеюсь на то, что клуб захочет подписать со мной полноценный контракт, чтобы я смог остаться здесь ещё на несколько лет.

Я мало что повидал, но этот клуб мне очень нравится. Мне здесь хорошо, и думаю, я мог бы пройти большой путь в «Бордо».

Напомним, по результатам жеребьёвки «Бордо» сыграет в одной группе Лиги Европы с «Зенитом», «Копенгагеном» и «Славией».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:34
У Бордо денег не хватит.
Cules2013
Cules2013
сегодня в 06:30
Сейчас из Кантеры могут пробиться только настоящие таланты, конкуренция за место в старте высокая, а Вальверде (скорее всего с подачи руководства) делает ставку на купленных игроков.
Удачи в Бордо!
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