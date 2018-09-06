Паленсия: «Надеюсь, „Бордо“ выкупит мой контракт у „Барселоны“»

Защитник «Бордо» Серхи Паленсия, арендованный этим летом у «Барселоны», выразил надежду, что французский клуб выкупит его контракт у «сине-гранатовых».

Я был уверен в том, что в этом сезоне я хочу поставить перед собой новые цели. Тяжело попасть в первую команду «Барселоны», так что я провёл 4 сезона со втором составом. Я почувствовал, что мой цикл подошёл к концу. У меня были предложения из Сегунды и других стран, но в конце пришло предложение от «Бордо», и над ним я не стал долго думать.

Моя цель здесь – сыграть как можно больше матчей и помочь команде. Я надеюсь на то, что клуб захочет подписать со мной полноценный контракт, чтобы я смог остаться здесь ещё на несколько лет.

Я мало что повидал, но этот клуб мне очень нравится. Мне здесь хорошо, и думаю, я мог бы пройти большой путь в «Бордо».