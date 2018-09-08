Бубнов: «Поставил бы сборной России оценку между „тройкой“ и „четвёркой“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче Лиги Наций между сборными России и Турции (2:1).

В целом первый тайм провели сбалансировано, а второй играли уже от обороны, стараясь сохранить счёт. Нужно сказать, что турки ничего особого из себя не представляют, хотя после перерыва всё же создали три отличных момента, когда выручал Лунёв. Что касается пропущенного гола, то хозяева хорошо разыграли стандарт, но нужно сказать и о позиционной ошибке нашей обороны. Недосмотрели за игроком на линии штрафной и получили обидный гол перед самым перерывом.

Не могу сказать, что игра сборной России меня впечатлила, тем более на фоне турок. Наши атаки в основном шли сходу или после розыгрыша стандартов, а вот контроль мяча и позиционное наступление оставляли желать лучшего. Из позитивного отметил бы также высокий прессинг, в котором участвовала вся команда. В любом случае игра далека от идеала, и если бы турки в начале второго тайма не совершили ошибку, неизвестно, чем бы всё обернулось.

С одной стороны, сборная неплохо смотрелась функционально, но сезон только начался, поэтому иной картины и не ждал. В то же время те, кто играл на ЧМ -2018, к концу встречи явно начали выдыхаться. К примеру, это было видно по Дзюбе.

До перерыва мы переигрывали турков и должны были забивать больше одного мяча, а во втором тайме инициатива была на стороне хозяев. Если брать по моментам, то матч вполне мог закончиться вничью. В любом случае для стартового матча это отличный результат. Думаю, борьба за первое место развернётся между нами и шведами, которые также дошли до четвертьфинала чемпионата мира.