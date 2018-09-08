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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.68 3.72 5.8
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 3.02 3.22 2.68
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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02:30 сегодня Логотип СШАСША -:- Логотип БразилияБразилия - - -
03:00 сегодня Логотип ВенесуэлаВенесуэла -:- Логотип КолумбияКолумбия - - -
05:08 сегодня Логотип МексикаМексика -:- Логотип УругвайУругвай 3.43 3.24 2.3
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Бубнов: «Поставил бы сборной России оценку между „тройкой“ и „четвёркой“»

сегодня, 01:55
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче Лиги Наций между сборными России и Турции (2:1).

В целом первый тайм провели сбалансировано, а второй играли уже от обороны, стараясь сохранить счёт. Нужно сказать, что турки ничего особого из себя не представляют, хотя после перерыва всё же создали три отличных момента, когда выручал Лунёв. Что касается пропущенного гола, то хозяева хорошо разыграли стандарт, но нужно сказать и о позиционной ошибке нашей обороны. Недосмотрели за игроком на линии штрафной и получили обидный гол перед самым перерывом.

Не могу сказать, что игра сборной России меня впечатлила, тем более на фоне турок. Наши атаки в основном шли сходу или после розыгрыша стандартов, а вот контроль мяча и позиционное наступление оставляли желать лучшего. Из позитивного отметил бы также высокий прессинг, в котором участвовала вся команда. В любом случае игра далека от идеала, и если бы турки в начале второго тайма не совершили ошибку, неизвестно, чем бы всё обернулось.

С одной стороны, сборная неплохо смотрелась функционально, но сезон только начался, поэтому иной картины и не ждал. В то же время те, кто играл на ЧМ-2018, к концу встречи явно начали выдыхаться. К примеру, это было видно по Дзюбе. 

До перерыва мы переигрывали турков и должны были забивать больше одного мяча, а во втором тайме инициатива была на стороне хозяев. Если брать по моментам, то матч вполне мог закончиться вничью. В любом случае для стартового матча это отличный результат. Думаю, борьба за первое место развернётся между нами и шведами, которые также дошли до четвертьфинала чемпионата мира.

Если бы делал разбор ТТД, то сборная России получила бы оценку между «тройкой» и «четвёркой». Накануне смотрел матч Германии и Франции, и это был совсем иной уровень. Несмотря на то, что там не было забито голов, игра смотрелась гораздо интереснее.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 02:21
"Накануне смотрел матч Германии и Франции, и это был совсем иной уровень." Возможно поэтому мы в разных дивизионах Лиги Наций играем?
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 02:16
Очередной бубнёж! Команда сыграла неплохо, с ошибками и недочётами, но четвёрку заслужила. А вот эти упрёки... контроль мяча... он, что в первый раз ознакомился с современным российским футболом? Как с такой техникой можно иметь отличный контроль мяча (если ты не играешь с кем-то вроде Андорры)? Если бы турки не ошиблись... а если бы Россия не ошиблась, то турки тоже не забили. Зачем это если бы? Ведь моменты у сборной были. А сравнение с Германией и Францией... глупее не придумаешь. Там другой уровень, да. Но нужно оценивать реально, а реальность такова, что игроки играли с желанием и неплохой организацией. Да, конечно, играть они могут лучше, но их предел не так уж и далёк от уровня игры в данном матче. А вот эти Бубновы, Рейнгольды просто лишь повод ищут, чтобы свою псевдоэкспертность показать.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:07
Бубнов: «Поставил бы Акинфееву оценку из „четвёрки“ и „тройки“, то есть 43»
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:05
Бубену верю!
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