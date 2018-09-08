Веа: «Мама посоветовала мне остаться в ПСЖ»

Тимоти Веа, сын знаменитого футболиста Джорджа Веа, сообщил, что семья посоветовала ему остаться в ПСЖ и не уходить в аренду.

Это было семейное решение. Мама подумала, что я еще слишком молодой и незакаленный. Предстоит поработать. Она решила, что если я перейду в более слабую команду чемпионата Франции, от меня будут ждать слишком многого, что я должен тащить команду и даже бороться за чемпионство. Не чувствую, что я на это готов.