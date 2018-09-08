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Веа: «Мама посоветовала мне остаться в ПСЖ»

сегодня, 09:11

Тимоти Веа, сын знаменитого футболиста Джорджа Веа, сообщил, что семья посоветовала ему остаться в ПСЖ и не уходить в аренду.

Это было семейное решение. Мама подумала, что я еще слишком молодой и незакаленный. Предстоит поработать. Она решила, что если я перейду в более слабую команду чемпионата Франции, от меня будут ждать слишком многого, что я должен тащить команду и даже бороться за чемпионство. Не чувствую, что я на это готов.

Я всегда готов к вызову, но сейчас же я тренируюсь с ПСЖ вместе с Неймаром и Тиаго Силвой, каждый день становлюсь сильнее. Думаю, что это правильный путь и правильный выбор.

Напомним, 18-летний нападающий забил свой дебютный гол за парижан в матче 1-го тура Лиги 1.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:38
Мама знает, где большие деньги можно урвать.
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