  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Хорватия. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.54 4.12 7.06
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяНовости

«Енисей» троллит переход Терри в «Спартак»

сегодня, 13:40

Пресс-служба «Енисея» пошутила над потенциальным переходом бывшего защитника «Челси» Джона Терри в московский «Спартак».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Турция – Россия. Сохранили наследие
Сегодня, 00:22Сергей Иванов в блоге Оценочные суждения19
Другая сборная России. Знакомимся заново
Вчера, 19:33Александр Чистяков в блоге Командный дух3
У Нойштедтера родился сын
Вчера, 14:46 3
В «Черноморце» не планируют проводить матч со «Спартаком» в Сочи
06 сентября 2
Промежуточные итоги РПЛ: лидерство «Зенита» и большие проблемы «Анжи»
06 сентябряСтепан Шереметьев в блоге РПЛ11
В Санкт-Петербурге открыли памятник Казаченку
06 сентября 15
Обсудить
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:13
У Енисей бюджета не хватит на такого тренера....
Miaf
Miaf
сегодня в 14:12
Лет в 40 можно и в Енисей, тренером.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:09
Енисей юмористы петросяны...думал футболисты...хотя о чем я?))...
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 13:54
Юмористы .
drug01
drug01
сегодня в 13:52
Какие люди пожаловались в Спартак?
Jum13
Jum13
сегодня в 13:45
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 13:44
    До меня только сейчас дошло...
    О БОЖЕ ДЖОН ТЕРРИ ПРИЕДЕТ В КРАСНОЯРСК! ААААААААААААА!!!!!!!!!!!!
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 13:43
    Писать нужно было "non lions", Джон не поймет
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100