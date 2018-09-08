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Турция – Россия. Сохранили наследие

вчера, 00:22

Чемпионат мира был сказкой, настоящим опьянением от игры сборной России. «Соккер.ру» проверяет, наступило ли похмелье после лихого празднества.

К матчу с Турцией болельщики подошли с большими ожиданиями и в то же время с тревогой. Это же сборная России – от него можно ждать чего угодно. Она подарила надежду и веру в себя на чемпионате мира. Поэтому опасения связывались с тем, увидим ли мы ту самую сборную России, которая влюбила в себя на ЧМ-2018, или перед нами снова будет «предмундиальная» команда, которую жестко критиковали все, кому не лень. И после игры с Турцией можно заявлять, что опасения были напрасными. По крайней мере в некоторых аспектах. 

Реализация моментов

Удары по воротам (в створ): 11 (6) – 12 (4)

Сборная России на чемпионате мира показала невероятную реализацию моментов, за счет чего и зашла так далеко, добилась прекрасного результата. Это был статистический секрет успеха российской команды. И подопечные Черчесова с первых минут данной встречи показали, что не утратили эту нить. Первый же реальный подход к воротам турок закончился голом Черышева. Да и второй мяч Дзюбы пришел как раз в нужный момент – когда хозяева пробовали закружить голову своим давлением. Сборная России хладнокровно реализовала ровно столько, сколько нужно было. А Мирча Луческу наверняка будет говорить о несправедливости, поскольку его команда создала очень яркие моменты, особенно в конце игры. Но ведь умение пробивать вратаря и попадать в ворота – это тоже часть футбола. Не только способность доводить до штрафной мяч.

Уверенные контратаки

Владение мячом (точность передач): 63,8% (83%) - 36,2% (70%)

Сборная России не стесняется и умеет играть на контратаках. Она не пытается делать то, в чем не очень сильна. Ну не будешь ты играть с Испанией в контроль мяча. И с Турцией тоже – та любит повозиться с ним. Так пусть возится. Для создания гола не обязательно предварительно утюжить мяч перед чужой штрафной три минуты. Достаточно нескольких передач. Вспомните первый гол. Длинный перевод Джикии на фланг в атаку Фернандесу, подача Марио, скидка Кузяева, навязанная борьба Дзюбой и удар с лету от Черышева. И ни к чему контроль мяча, когда ты прекрасно знаешь, как им распоряжаться, когда он у тебя появится в ногах: вон ворота, вот мяч – доведи кратчайшим путем. Голевая атака стала лишь одним из образцов. 

Россияне провели немало таких вот классных пружинистых контрвыпадов, за которыми было приятно следить. В некоторых моментах в первом тайме сборная Черчесова будто специально не хотела вести позиционное наступление, откатываясь с мячом при его контроле назад, чтобы Турция выдвигалась вперед и давала пространство. В этом была проблема прежних вариаций сборной России. Команду пытались заставить играть в тот футбол, который ей не подходит. Не умеешь вскрывать глухую оборону, делая в атаке по пятьдесят передач без потерь – сделай ставку на быстрые простые прорывы. Но тут важен другой компонент – хорошая защита.

Тревожная линия

Самые большие изменения, конечно, произошли в обороне. А ведь на чемпионате мира от нее очень многое строилось. Сборная России отыграла с предельной концентрацией и именно надежной в большинстве случаев защитой обеспечила себе возможность играть эффективно на контратаках, выдерживала перманентное давление соперника. В игре с Турцией проверку проходила пара Нойштедтер и Джикия в центре. Плюс Кудряшов на фланге. Последнему доставалось больше других – турки очень любили ходить по его краю и делали это порой успешно. В центре же ребята сыграли очень внимательно. 

Единственная серьезная досадная ошибка произошла в эпизоде с голом Турции, когда та быстро разыграла штрафной. Не успели толком позиционироваться игроки сборной России, поэтому вынос получился сумбурным – под удар Азизу. В конце матча тоже были неприятности, но выручал прекрасно отыгравший Лунев. Да и бросались под мяч российские футболисты отважно до последнего. Конечно, всегда хочется сыграть еще чище, но ведь надо понимать, что против россиян играли не совсем уж беспомощные парни, а турки на своем поле. Нейтрализовать их до накатившей усталости получалось. Они первый удар в сторону ворот гостей нанесли только на 28-й минуте. 

Другой настрой

Можно много рассуждать о тактике, о построениях, но в значительной мере успех или неудача идут от головы. Сборная России выходила на матч с Турцией уже в другом статусе, с другим восприятием себя и окружающих, своих возможностей и страхов. В каждом действии ощущалась уверенность, спокойствие. Будь то игра на опережение в последний момент в своей штрафной или удар с лету с левой в чужой. Тверже нога, чище мысли, хладнокровнее поступки – это все нюансы, которые вместе составляют основу уверенного футбола, реализации контратакующих задумок.

Те же герои

И, конечно, особенно приятно то, что кумиры миллионов не подвели. Многие футболисты, блиставшие на чемпионате мира, продемонстрировали отличную форму, готовность, пусть и усталость их накрыла раньше, чем хотелось бы. Это неизбежно. У Черышева все так же летит куда надо, Дзюба все так же мощен, хладнокровен и продавливает любого, Кузяев все так же пашет за семерых и успевает везде. Его позиция, по сути, под нападающим создала массу проблем обороне Турции – хозяева просто не знали, откуда он выскочит в следующий момент. 

Этот джокер путал карты не раз, став одним из факторов успешной игры сборной России. Ерохин и Газинский все так же старательны, а Фернандес по-прежнему умудряется быть защитником, который создает чуть ли не больше других остроты, действуя как плеймейкер, созидатель атак. К этим уже проявившим себя в высоком статусе ребятам добавляются планомерно новые. Посмотрите, как блеснул Лунев, как в целом надежно отработал центр обороны. 

Приятно, что сборная России начала новый цикл, новый турнир с победы над сильным противником на выезде. Это только закрепит тот успех, что случился на чемпионате мира, избавит от волнений, которые могли возникнуть, опасений, которые неизбежно прокрадывались в головы болельщиков. Этот матч после словно случившегося во сне чемпионата мира стал тем самым щипком, которым проверяют себя удивленные люди: не сплю ли я? Нет, не спим. Уверенная сборная России с выстроенной игрой – это взаправду.

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mangox13
mangox13
сегодня в 05:01
время покажет
yasukuni
yasukuni
вчера в 13:19
удав:
если что, то роналду ,месси,неймар покинули ЧМ раньше, чем как ты говоришь"посредственная команда". Поддерживать надо своих даже если они не мега звезды клубного уровня. а топить за чуждые нам сборные только потому что там играет звезда мировой величины и принижать свою мягко говоря не очень. смотреть и наслаждаться игрой мировых звезд это одно, а поливать грязью своих это совсем другое.
Поддерживать - НАДО, истерить - НЕТ.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:10
Здорово. Молодцы. С победой
удав
удав
вчера в 11:19
yasukuni:
Н-да? Одна ПОСРЕДСТВЕННАЯ команда обыграла другую ПОСРЕДСТВЕННУЮ команду, и что дальше? Роналду, Месси и Неймар поползут на коленях ажно к САМОМУ Д...бишке, поднося ему Золотой мяч?
если что, то роналду ,месси,неймар покинули ЧМ раньше, чем как ты говоришь"посредственная команда". Поддерживать надо своих даже если они не мега звезды клубного уровня. а топить за чуждые нам сборные только потому что там играет звезда мировой величины и принижать свою мягко говоря не очень. смотреть и наслаждаться игрой мировых звезд это одно, а поливать грязью своих это совсем другое.
KURUM
KURUM
вчера в 10:58
Просто Турция дала поиграть и забить..
V V S
V V S
вчера в 10:52
Прекрасно сыграли, Дзюба супер так держать Артём!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
вчера в 10:38
Непонятно, каким боком в Лиге А оказались Исландия и Польша! Но ещё большее недоумение вызывает нахождение там Голландии!!!
Бендер Родригез
Бендер Родригез
вчера в 10:33
Я, например, оч порадовался. И победе, и тому факту, что стоял не Акинфеев.
yasukuni
yasukuni
вчера в 10:20
ОлегаТэ:
Некоторые персонажи даже порадоваться уверенной победе Сборной нормально не умеют - надо обязательно ненавистного "конифея" пнуть. Жалко таких, совсем мало у них радости в жизни...👎👎👎
Мы рады. Еще больше будем радоваться победе над ЖУТКОЙ Вануату.
RomM84
RomM84
вчера в 09:57
Это же сборная России – от него можно ждать чего угодно.
Ну ребят мы же вроде ещё не настолько оевропеились что бы на "сборная" говорит "он")))
yasukuni
yasukuni
вчера в 09:44
zenit_forever2014:
На поле была команда и это супер)))
Н-да? Одна ПОСРЕДСТВЕННАЯ команда обыграла другую ПОСРЕДСТВЕННУЮ команду, и что дальше? Роналду, Месси и Неймар поползут на коленях ажно к САМОМУ Д...бишке, поднося ему Золотой мяч?
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 09:44
Бендер Родригез:
С Акинфеевым была бы максимум ничья.
Некоторые персонажи даже порадоваться уверенной победе Сборной нормально не умеют - надо обязательно ненавистного "конифея" пнуть. Жалко таких, совсем мало у них радости в жизни...👎👎👎
yasukuni
yasukuni
вчера в 09:39
Истерия продолжается. Скоро журналюги будут биться об пол, пуская пену изо рта от неудержимого восторга. Аж САМУ Турцию обыграли. Всемирно-историческая победа!!! Рабинер это уже доказал, прямо верещит от щщясьтя.
Бендер Родригез
Бендер Родригез
вчера в 09:13
С Акинфеевым была бы максимум ничья.
борька
борька
вчера в 08:24
Молодцы, команда возрождается, теперь я верю, что наша команда крепкий середняк! Успехов сборной!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 08:03
Неожиданно хорошо прошла игра. Денис и Артём показали класс, а Лунёв вообще феерил, правда, у него есть единственный недостаток - нет левой ноги бога, похоронившей сборную Испании))))хшутка), но это дело наживное. Удачи ему и сборной.
Misha Korn
Misha Korn
вчера в 04:40
Норм сыграно
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
вчера в 02:07
Хочется верить, что тонус с ЧМ сохранится. Хотелось бы выйти в элиту Лиги Наций, пройти на Евро-2020 и выйти там в плей-офф, аналогично с ЧМ-2022.

Так-то, если объективно, сборная России в 2010-е не самая слабая команда. Был только один выход из группы на турнирах, но ведь туда ещё проходить надо, чего не скажешь иногда о более статусных командах. Сопоставимы с Россией по достижениям в футболе сейчас именно крепкие европейские середняки (Дания, Швеция). Так что не надо ни превозносить сборную, ни хейтерить её.
Ни то ни другое до добра не доведёт.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 00:50
На поле была команда и это супер)))
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