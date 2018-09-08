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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 73’ Логотип ШвейцарияШвейцария 5:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 69’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 75’ Логотип БеларусьБеларусь 3:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.66 3.23 3.04
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
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03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Червиченко: «Не понимаю, зачем Терри „Спартаку“»

сегодня, 19:33

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Джона Терри в московский клуб.

У меня сложные, смешанные чувства. В принципе, после того как хозяин клуба сказал, что «Спартак» выйдет в полуфинал Лиги Европы, этому трансферу удивляться не стоит. С другой стороны, имя блестящее, и футболист был великолепный, но насколько сейчас он в кондициях, насколько сможет помочь «Спартаку», трудно сказать.

Если бы он перешёл лет на пять раньше, это был бы грандиозный трансфер. А сейчас можно было бы и Роналдиньо подписать, было бы не менее громко и звучно, вопрос – сколько пользы в таком трансфере. Смешанные чувства. С одной стороны очень прикольно, с другой – насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю.

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Все комментарии
Palex
Palex
сегодня в 20:31
ROMA DROGBA:
Пять лет назад Терри играл в одном из лучших клубов Европы. Возраст помехой не будет, в 37 самое время попылить в чемпионате пешеходов и подзаработать денег. Футболисты уровня Терри на пике в Россию никогда не сунутся.
Терри то и в лучшие годы,сам пешеходом был.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 20:26
Пять лет назад Терри играл в одном из лучших клубов Европы.
Возраст помехой не будет, в 37 самое время попылить в чемпионате пешеходов и подзаработать денег.
Футболисты уровня Терри на пике в Россию никогда не сунутся.
Zenfan
Zenfan
сегодня в 20:24
Ржу со свиных ущербанцев,которые называли Маркизио пенсионером и сейчас топят за переход Терри))Вы просто идиоты!)))
Kerri
Kerri
сегодня в 20:21
Понты!
Еврогранд
Еврогранд
сегодня в 20:21
Этот жирный 14ок пачками шлак в Спартак возил,а теперь не понимает полезность трансфера Терри)))да он опыта молодежи даст больше,чем все его мукунки)))пример-Игнашевич на ЧМ 2018!
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
сегодня в 20:17
мы то же не понимаем - зачем ты нужен был Спартаку ??? 😂😂😂
ignorant
ignorant
сегодня в 20:16
МКС:
cska.78 Не ну я понимаю они дети, у них ума еще нет, ты то пенсионер КУДАА?
"Маленькая собачка до старости щенок"
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:14
Да чтоб в Европе говорили.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 20:10
От Червиченко только одна желчь в адрес Спартака,не важно по делу или нет.Просто он очень завистливый человек.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:05
Червячок проявился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:03
Посмотрим на STARенького в деле...
ziborock
ziborock
сегодня в 19:49
piercman:
вообще, он всё правильно говорит, что ты написал. зря к нему руководство спартака не прислушивается)
Единственные правильные слова от него: "Нужно свозить Зенит на завод имени Кирова, чтобы звезды посмотрели, в каких условиях и за какие копейки трудятся простые люди. "
ivany4
ivany4
сегодня в 19:48
Не дорос ты до понимания большого футбола, и таких трансферов!
И зачем лишний раз позорится.))
ignorant
ignorant
сегодня в 19:47
Я футболку с его именем куплю
Червяк,тебе это мало?)
Не порти праздник)))
И Рональдиньо давай подписывайте)
МКС
МКС
сегодня в 19:47
cska.78 Не ну я понимаю они дети, у них ума еще нет, ты то пенсионер КУДАА?
piercman
piercman
сегодня в 19:47
ziborock:
Червиченко: Не понимаю, зачем Еременко «Спартаку». Очередное ограбление владельца клуба! Андрей Червиченко: Не понимаю зачем нужен Ханни! Андрей Червиченко: Сейчас за Промеса €15 млн. никто не даст! Червиченко: «Джикия — не соответствует уровню «Спартака! ----------------------------- Соккер, может хватит Червя цитировать? Все равно его испражнения извилины никто не читает!
вообще, он всё правильно говорит, что ты написал. зря к нему руководство спартака не прислушивается)
Mi6
Mi6
сегодня в 19:46
На нём будут тренироваться молодые напы команд-соперниц.
ziborock
ziborock
сегодня в 19:45
Червиченко: Не понимаю, зачем Еременко «Спартаку». Очередное ограбление владельца клуба!
Андрей Червиченко: Не понимаю зачем нужен Ханни!
Андрей Червиченко: Сейчас за Промеса €15 млн. никто не даст!
Червиченко: «Джикия — не соответствует уровню «Спартака!
-----------------------------
Соккер, может хватит Червя цитировать? Все равно его испражнения извилины никто не читает!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 19:41
Тебе и не надо.
piercman
piercman
сегодня в 19:40
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:39
    Маркетинговый ход бедного нефтяного правления.Народ давно распознал,что спартачи бензин ослиной мочой разбавляют.
    Теперь курс на продажу маек,трусов и прочих шарфиков с великой чукотской фамилией.
    Чего только не сделают ради доходов и сопутствующего величия на блогах)
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 19:37
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