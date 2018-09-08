Червиченко: «Не понимаю, зачем Терри „Спартаку“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход Джона Терри в московский клуб.

У меня сложные, смешанные чувства. В принципе, после того как хозяин клуба сказал, что «Спартак» выйдет в полуфинал Лиги Европы, этому трансферу удивляться не стоит. С другой стороны, имя блестящее, и футболист был великолепный, но насколько сейчас он в кондициях, насколько сможет помочь «Спартаку», трудно сказать.

Если бы он перешёл лет на пять раньше, это был бы грандиозный трансфер. А сейчас можно было бы и Роналдиньо подписать, было бы не менее громко и звучно, вопрос – сколько пользы в таком трансфере. Смешанные чувства. С одной стороны очень прикольно, с другой – насколько это будет нужно «Спартаку», не понимаю.