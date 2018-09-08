Могилевец: «Вижу, вокруг отношение к сборной России изменилось»

Полузащитник сборной России Павел Могилевец прокомментировал недавнюю победу над командой Турции в матче 1-го тура Лиги Наций.

Атмосфера на стадионе была потрясающая. Было приятно выходить и играть. Когда защищаешь цвета сборной, это здорово. Постарался выполнить тренерскую установку. Хорошо, что выиграли. Вижу, вокруг отношение к сборной изменилось.

Газон на стадионе в Ростове очень хороший, проблем нет. На нашей игре с «Рубином» была потрясающая атмосфера. В сезоне это пока самый яркий матч.