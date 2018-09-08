Могилевец: «Вижу, вокруг отношение к сборной России изменилось»

Полузащитник сборной России Павел Могилевец прокомментировал недавнюю победу над командой Турции в матче 1-го тура Лиги Наций.
Атмосфера на стадионе была потрясающая. Было приятно выходить и играть. Когда защищаешь цвета сборной, это здорово. Постарался выполнить тренерскую установку. Хорошо, что выиграли. Вижу, вокруг отношение к сборной изменилось.
Газон на стадионе в Ростове очень хороший, проблем нет. На нашей игре с «Рубином» была потрясающая атмосфера. В сезоне это пока самый яркий матч.
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И к тебе Паша отношение изменилось!!! Раньше тебя считали подающим надежды, а теперь считают , что угробил ты эти надежды!!!
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И к тебе Паша отношение изменилось!!! Раньше тебя считали подающим надежды, а теперь считают , что угробил ты эти надежды!!!
Скорее всего будет как после Евро. 10 лет стыда и разачарований
Скорее всего будет как после Евро. 10 лет стыда и разачарований