  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Хорватия. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 72’ Логотип ШвейцарияШвейцария 5:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 68’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 74’ Логотип БеларусьБеларусь 3:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.66 3.23 3.04
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяНовости

Могилевец: «Вижу, вокруг отношение к сборной России изменилось»

сегодня, 19:17
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Павел Могилевец прокомментировал недавнюю победу над командой Турции в матче 1-го тура Лиги Наций.

Атмосфера на стадионе была потрясающая. Было приятно выходить и играть. Когда защищаешь цвета сборной, это здорово. Постарался выполнить тренерскую установку. Хорошо, что выиграли. Вижу, вокруг отношение к сборной изменилось.

Газон на стадионе в Ростове очень хороший, проблем нет. На нашей игре с «Рубином» была потрясающая атмосфера. В сезоне это пока самый яркий матч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аршавин: «Рад, что вернулся в Санкт-Петербург»
Сегодня, 20:30 0
Руслан Нигматуллин: «Подписание Терри - пиар-акция „Спартака“»
Сегодня, 20:20 2
Червиченко: «Не понимаю, зачем Терри „Спартаку“»
Сегодня, 19:33 22
Ионов: «Приятно, что доверили место в сборной России»
Сегодня, 18:47 3
Ковтун: «Терри – игрок высочайшего уровня»
Сегодня, 16:42 13
Дикань: «„Спартак“ и российский футбол получат большого спеца в лице Терри»
Сегодня, 15:46 16
Обсудить
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 20:32
Если будите играть от сердца и души, то и отношения к Вам будет таким же. Удачи и побед
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:31
Могилевец: «Вижу, вокруг отношение к сборной России изменилось»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
И к тебе Паша отношение изменилось!!! Раньше тебя считали подающим надежды, а теперь считают , что угробил ты эти надежды!!!
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 19:21
обо всем
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 19:21
Надолго ли?
Скорее всего будет как после Евро. 10 лет стыда и разачарований
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100