Ионов: «Приятно, что доверили место в сборной России»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал недавнюю победу над командой Турции в матче 1-го тура Лиги Наций.

От вызова, конечно, приятные эмоции, приятно, что доверили место в сборной. Матч был трудным, обстановка тяжелой. Трудно было выходить на замену в такой игре, хорошо, что выстояли и выиграли. Сегодня те, кто не играл и играл мало во вчерашнем матче, вышли, сделали разминку, поиграли в футбол, поделали передачи, готовимся к следующему матчу.

Слышал, в Ростове будет полный стадион, знаю, как болеют тут. Очень любят футбол здесь, поэтому мы ждем всех болельщиков на стадионе. Поддержка хорошая, и ждем всех. Что касается конфетти во время вчерашнего матча, как игрок фланга, я видел такое в первый раз. Удивительно, что вообще разрешили, боковые не видели линий, не знаю, как арбитры смотрели. Мяч не скакал, но поле было не лучшего качества.