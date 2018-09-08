  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Хорватия. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.44 4.36 8.07
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.71 3.23 2.97
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
ГлавнаяНовости

Ионов: «Приятно, что доверили место в сборной России»

сегодня, 18:47
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Алексей Ионов прокомментировал недавнюю победу над командой Турции в матче 1-го тура Лиги Наций.

От вызова, конечно, приятные эмоции, приятно, что доверили место в сборной. Матч был трудным, обстановка тяжелой. Трудно было выходить на замену в такой игре, хорошо, что выстояли и выиграли. Сегодня те, кто не играл и играл мало во вчерашнем матче, вышли, сделали разминку, поиграли в футбол, поделали передачи, готовимся к следующему матчу.

Слышал, в Ростове будет полный стадион, знаю, как болеют тут. Очень любят футбол здесь, поэтому мы ждем всех болельщиков на стадионе. Поддержка хорошая, и ждем всех. Что касается конфетти во время вчерашнего матча, как игрок фланга, я видел такое в первый раз. Удивительно, что вообще разрешили, боковые не видели линий, не знаю, как арбитры смотрели. Мяч не скакал, но поле было не лучшего качества.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ковтун: «Терри – игрок высочайшего уровня»
Сегодня, 16:42 13
Дикань: «„Спартак“ и российский футбол получат большого спеца в лице Терри»
Сегодня, 15:46 14
Погребняк - о Терри в «Спартаке»: «Возраст сейчас никого не пугает»
Сегодня, 15:21 7
Билялетдинов: «Культ личности Терри повлияет на атмосферу в „Спартаке“»
Сегодня, 14:58 9
Маркизио: «Рибалта сразу же меня убедил перейти в „Зенит“»
Сегодня, 13:48 8
Канчельскис: «Терри будет очень сложно адаптироваться в РПЛ после Англии»
Сегодня, 13:47 9
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100