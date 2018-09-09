Черчесов о матче с Чехией: «Должна быть игра „от ножа“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что контрольный матч с чехами даст многим футболистам национальной команды шанс закрепиться в составе сборной.

Матч [с командой Чехии] контрольный. Жизнь заставляет делать перестановки, открывать новые нюансы. Завтра мы стоим под флагом, под гимном, как я всегда говорю. Должна быть игра «от ножа».

Каждый должен проявлять себя, чтобы закрепиться в составе, тем более что ситуация позволяет это делать.