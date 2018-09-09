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Черчесов о матче с Чехией: «Должна быть игра „от ножа“»

сегодня, 14:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что контрольный матч с чехами даст многим футболистам национальной команды шанс закрепиться в составе сборной.

Матч [с командой Чехии] контрольный. Жизнь заставляет делать перестановки, открывать новые нюансы. Завтра мы стоим под флагом, под гимном, как я всегда говорю. Должна быть игра «от ножа».

Каждый должен проявлять себя, чтобы закрепиться в составе, тем более что ситуация позволяет это делать.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке футболистов к товарищескому матчу против команды Чехии.

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Mangur
Mangur
сегодня в 15:33
Ну,вперёд.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:40
Товарняком порезаться это лишнее... Всем Здоровья!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:39
Чувствую ,хочет ещё парочку игроков с крестами уложить на операционный стол ,козлина ! Мало ему ! Причём в ни от чего не зависящем для нас матче ! Пусть тогда сам оплачивает их лечение ! А то ,разошёлся ! .....
tuman960
tuman960
сегодня в 14:33
главное не порезаться от ножа,а то может быть харакири!!!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 14:30
скорее всего увидим опять эксперименты, сб.России до ЧМ , может в этото раз стрельнут, товарняки явно Саламычсу не нужны ИМХО
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:25
Такой должна быть каждая игра.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 14:24
От какого ножа, там играть не с кем! Даже Украина выиграла у чехов, а Россия, тем-более должна победить, без вариантов!!!
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