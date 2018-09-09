Черчесов: «Мы - не сборная Москвы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда не является сборной Москвы, команда должна проводить матчи в других городах.
Напомним, что в понедельник сборная России сыграет в Ростове-на-Дону с чехами в рамках товарищеского матча.
Мы - не сборная Москвы, нам бы хотелось, чтобы нас видели и в других регионах. Выбирая Ростов-на-Дону, мы исходили из логистики - в пятницу играли в Трабзоне, сюда лететь час.
Здесь великолепный стадион, великолепные болельщики. Мы бы хотели показать себя в других городах, чтобы это была сборная России.
Ранее Черчесов рассказал о подготовке футболистов к товарищескому матчу против команды Чехии.
В 2 раза меньше лететь из Турции.....
В 2 раза меньше лететь из Турции.....
Питер - имперская столица!
Сборная должна играть на Крестовском, такую поддержку она больше нигде не получит!!!
Питер - имперская столица!
Сборная должна играть на Крестовском, такую поддержку она больше нигде не получит!!!
Там и товарняк выиграют ИМХО!
Не заьбухаешь, не и т.д. и т.п.
Там и товарняк выиграют ИМХО!
Не заьбухаешь, не и т.д. и т.п.