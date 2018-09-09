Черчесов: «Мы - не сборная Москвы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда не является сборной Москвы, команда должна проводить матчи в других городах.

Напомним, что в понедельник сборная России сыграет в Ростове-на-Дону с чехами в рамках товарищеского матча.

Мы - не сборная Москвы, нам бы хотелось, чтобы нас видели и в других регионах. Выбирая Ростов-на-Дону, мы исходили из логистики - в пятницу играли в Трабзоне, сюда лететь час.

Здесь великолепный стадион, великолепные болельщики. Мы бы хотели показать себя в других городах, чтобы это была сборная России.