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Черчесов: «Мы - не сборная Москвы»

сегодня, 13:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда не является сборной Москвы, команда должна проводить матчи в других городах. 

Напомним, что в понедельник сборная России сыграет в Ростове-на-Дону с чехами в рамках товарищеского матча.

Мы - не сборная Москвы, нам бы хотелось, чтобы нас видели и в других регионах. Выбирая Ростов-на-Дону, мы исходили из логистики - в пятницу играли в Трабзоне, сюда лететь час.

Здесь великолепный стадион, великолепные болельщики. Мы бы хотели показать себя в других городах, чтобы это была сборная России.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке футболистов к товарищескому матчу против команды Чехии.

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Все комментарии
SU_R_
SU_R_
сегодня в 15:05
Алексей Коротеев:
На Курилы всех ! Что-то давно про них не слышали !!! ))))))))))
Вот именно на Курилы,ведь это не сборная Москвы,да и чехи о России ни хрена не знают,какая она на самом деле в большинстве своём.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:56
Исходили бы из логистики - играли бы в Сочи.......
В 2 раза меньше лететь из Турции.....
Питермен
Питермен
сегодня в 14:52
Москва - большая деревня.
Питер - имперская столица!
Сборная должна играть на Крестовском, такую поддержку она больше нигде не получит!!!
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 14:47
Наша сборная - это сборная из воспитанников нашего Зенита.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:46
Ленар Мутыгуллин:
говорили же, что лигу наций придумали, чтобы товарищеских матчей не было
А Черчесову понравилось чего-то достигать , вот и плюёт на всех !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:43
На Курилы всех ! Что-то давно про них не слышали !!! ))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:41
Балалайка -три струна ,я хозяин вся страна !!! )))))))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 14:32
В Грозном еще не играли, думаю следует попробовать :(
Там и товарняк выиграют ИМХО!
Не заьбухаешь, не и т.д. и т.п.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 14:30
denmig:
Тролли и нытики собрались! - Команда выигрывает! Играет с самоотдачей, для болельщиков и результата! Позаткнули бы рты свои п...ганые!
А ты без мата или иных гадостей можешь?
tuman960
tuman960
сегодня в 14:30
Гавроша:
И в какой только моче им мозги кипятили?
так место одно,где обитает снобизм,жульничество и пренебрежение !!!Не даром украинцы и москвичи братья,только никак не могут решить кто из них первее!!!
KURUM
KURUM
сегодня в 14:29
Во Владивостоке тоже ждут футбол..
denmig
denmig
сегодня в 14:27
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 14:26
    А чего новость не в главных? Заголовок много обещает.
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 14:21
    tuman960:
    москвичи именно так и считают!!!!Вне Москвы жизни нет и человечество это потомки москвича Адама!!!
    И в какой только моче им мозги кипятили?
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 14:18
    Гавроша:
    Да уже достала эта москва, со своими лужниками. Разве там пуп земли?
    москвичи именно так и считают!!!!Вне Москвы жизни нет и человечество это потомки москвича Адама!!!
    Kresi frok
    Kresi frok
    сегодня в 14:15
    Черчесов: "Мы - не сборная Москвы, мы - сборная двора"
    hata
    hata
    сегодня в 14:15
    Ну вроде бы Стас правильно всё сказал.
    Гавроша
    Гавроша
    сегодня в 14:13
    Да уже достала эта москва, со своими лужниками. Разве там пуп земли?
    kiendjin
    kiendjin
    сегодня в 14:00
    Мы сборная Дзюбы, и это истинная правда.. Чехи порвут ибо не..й ....
    Ленар Мутыгуллин
    Ленар Мутыгуллин
    сегодня в 13:56
    говорили же, что лигу наций придумали, чтобы товарищеских матчей не было
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