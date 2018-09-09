Крауч: «Фердинанд рассказал о том, как Роналду стоял голым перед зеркалом»

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч написал автобиографию. На страницах книги 37-летний футболист поведал любопытную историю о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прежние времена играл в «Манчестер Юнайтед».

Рио Фердинанд рассказал нам историю о том, как Криштиану Роналду стоял голым перед зеркалом, провел рукой по волосам и сказал: «Вау. Какой же я красивый!»

Другие игроки «Юнайтед» хотели его позлить: «В любом случае Месси лучший игрок, чем ты». Он пожал плечами и улыбнулся: «Ну да. Зато Месси не выглядит так, как я».