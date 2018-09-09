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Крауч: «Фердинанд рассказал о том, как Роналду стоял голым перед зеркалом»

сегодня, 15:37

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч написал автобиографию. На страницах книги 37-летний футболист поведал любопытную историю о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в прежние времена играл в «Манчестер Юнайтед».

Рио Фердинанд рассказал нам историю о том, как Криштиану Роналду стоял голым перед зеркалом, провел рукой по волосам и сказал: «Вау. Какой же я красивый!»

Другие игроки «Юнайтед» хотели его позлить: «В любом случае Месси лучший игрок, чем ты». Он пожал плечами и улыбнулся: «Ну да. Зато Месси не выглядит так, как я». 

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Все комментарии
-Inquisitor-
-Inquisitor-
сегодня в 16:55
Посмотришь на кристинку, на её манеры и повадки, на то как празднует голы - сразу видно, что п...р, ибо достойные мужи так себя не ведут. Собственно и фанатеют от неё ей же подобные, достаточно почитать комменты слащавых кристинолюбов. А Крауч лишь подтвердил общеизвестный факт...
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 16:48
Гей и в африке гей.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 16:45
После Рончика к зеркалу подошёл Крауч ......
удав
удав
сегодня в 16:41
зато у месси нет марокканского друга=)когда они уже на пенсию оба уйдут - уже поднадоели за годы новости ни о чем о них
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:35
и да лучше бы Фердинанд рассказал как 74л на голого Роналжу
barcamilan
barcamilan
сегодня в 16:32
нечего добавить, вот вам и кристинка
Abverin
Abverin
сегодня в 16:25
В 37 лет футболисты уже мемуары пишут, а в спартаке только играть начинают.
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 16:24
Пойлов это от слова дешевое 62овое пойло ??
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:23
Нарцис.)))
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 16:23
Иван Пойлов:
ну ты же у него лысого гонял, мог бы и запомнить))
а гонять лысого ..это как ..?? у нормальных людей это гонять боюса виллиса ..а у вас ? прости уток ..это как ???
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 16:22
Иван Пойлов:
ну ты же у него лысого гонял, мог бы и запомнить))
лгбт вечно своих защищают до потери пульса
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:19
Вот новость! А какой он должен был стоять в раздевалке? В пуховике ?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 16:17
Молодец Рон! Все правильно сказал!!
Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 16:10
Заур-ЗВЕРЬ:
смешно, а кто не стоял у зеркала голым?)))
Да все, я каждый день стою по много раз.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 16:09
Любовался.
Ascension
Ascension
сегодня в 16:05
О - «В любом случае Месси лучший игрок, чем ты»
Р - «Ну да. Зато Месси не выглядит так, как я»


Всё что нужно знать о противостоянии Месси и Роналду.
Faustello
Faustello
сегодня в 16:04
вoлгoдoн:
вот cyчка)
008Maximus
008Maximus
сегодня в 16:03
Влюбой раздевалке, в любом клубе разные приколы.
Пошутить всегда хорошо.
barc-f.
barc-f.
сегодня в 16:02
Я знал об этом.) И писал.
Мне не верили.
Но правда всегда всплывает.)
Посмеемся вместе от души, друзья!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 16:01
смешно, а кто не стоял у зеркала голым?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:01
Эх, знаю анеГдотец на эту пи....кую тему.
Но за него забанят. Там много запипикивать нужно ;)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 15:59
kolpankolpan:
Что обсуждаете ?Никто перед зеркалом свой болт не рассматривал?
судя по всему у кристины там гайка)
ну да ладно,официальное признание не за горами)
Козинак
Козинак
сегодня в 15:57
Это неправда, и Крауч пожалеет что такое написал. Компенсация будет нехилая.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 15:56
Что обсуждаете ?Никто перед зеркалом свой болт не рассматривал?
Верг
Верг
сегодня в 15:54
Примерно вот так отжигал он в манчестере
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 15:54
Другие игроки «Юнайтед» хотели его позлить: «В любом случае Месси лучший игрок, чем ты». Он пожал плечами и улыбнулся: «Ну да. Зато Месси не выглядит так, как я».

Криштиану Роналду: «Коке обозвал меня геем. Я ответил: «Да, я гей, но очень богатый».
Брулин
Брулин
сегодня в 15:51
Ну не удивлен) по нему видно, что он горд своей внещность. На самом деле заслуженно. Всем нравится отлично выглядеть, а жизнь Рона для всех это высший эталон. Но Месси все равно лучше)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 15:50
Вы не можете отвечать на комментарии marvel777, т.к. он добавил Вас в игнор
разве что в ваших португейских фантазиях
marvel777
marvel777
сегодня в 15:47
последние годы заткнул его и по остальным параметрам
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 15:47
вот cyчка)
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