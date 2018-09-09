Сестра Симеоне: «Рано или поздно Диего возглавит „Интер“»

Наталья Симеоне, сестра и агент главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, уверена, что ее брат обязательно возглавит миланский «Интер».

Рано или поздно Диего возглавит «Интер», он говорил об этом. Это вопрос времени. Ему нравится Милан, окружающая среда, ритм жизни в городе. «Интер» — та команда, которую он действительно хотел бы тренировать.



Диего был в «Атлетико» на протяжении семи лет. Он один из лучших тренеров в мире и остается в мадридской команде, потому что, по его мнению, работа там не завершена. Если он уйдет из этого клуба, то я последую за ним.