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Сестра Симеоне: «Рано или поздно Диего возглавит „Интер“»

сегодня, 14:27

Наталья Симеоне, сестра и агент главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, уверена, что ее брат обязательно возглавит миланский «Интер».

Рано или поздно Диего возглавит «Интер», он говорил об этом. Это вопрос времени. Ему нравится Милан, окружающая среда, ритм жизни в городе. «Интер» — та команда, которую он действительно хотел бы тренировать. 

Диего был в «Атлетико» на протяжении семи лет. Он один из лучших тренеров в мире и остается в мадридской команде, потому что, по его мнению, работа там не завершена. Если он уйдет из этого клуба, то я последую за ним.

Диего Симеоне – идеальный тренер для «Арсенала»

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 14:36
День страшного суда для бабушек Италии значит не далек..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:33
Сестры пошли...
juvenale
juvenale
сегодня в 14:30
надеюсь не будет мараться
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