Глеб: «Терри легко адаптируется в „Спартаке“»

Известный белорусский футболист Александр Глеб прокомментировал возможный переход экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Терри — это легенда и не только для английского футбола. Конечно, это лидер с большой буквы. Я не знаю, в какой он форме, но уверен, что если он наберет форму, то сможет помочь «Спартаку». Да, ему 37 лет, но зато у него огромный опыт. Игнашевич в таком возрасте даже с маленькой скоростью здорово играл что в ЦСКА , что на ЧМ -2018. Возраст — не проблема.

Терри — футболист с большим именем, так что его приход в «Спартак» — это плюс в плане маркетинга. И не надо обращать внимание на негативное отношение британских СМИ к этому переходу. Там всегда было такое отношение, лучше обходить это стороной.

Считаю, что адаптироваться ему будет легко. С удовольствием посмотрю матч «Спартака» с участием Терри. Он может во многом помочь красно-белым — головой он играет здорово и передачи хорошие с отбором. Я думаю, что у него все должно получиться в России.