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Глеб: «Терри легко адаптируется в „Спартаке“»

сегодня, 14:12

Известный белорусский футболист Александр Глеб прокомментировал возможный переход экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Терри — это легенда и не только для английского футбола. Конечно, это лидер с большой буквы. Я не знаю, в какой он форме, но уверен, что если он наберет форму, то сможет помочь «Спартаку». Да, ему 37 лет, но зато у него огромный опыт. Игнашевич в таком возрасте даже с маленькой скоростью здорово играл что в ЦСКА, что на ЧМ-2018. Возраст — не проблема.

Терри — футболист с большим именем, так что его приход в «Спартак» — это плюс в плане маркетинга. И не надо обращать внимание на негативное отношение британских СМИ к этому переходу. Там всегда было такое отношение, лучше обходить это стороной.

Считаю, что адаптироваться ему будет легко. С удовольствием посмотрю матч «Спартака» с участием Терри. Он может во многом помочь красно-белым — головой он играет здорово и передачи хорошие с отбором. Я думаю, что у него все должно получиться в России.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 14:27
На самом деле интересно будет на Терри посмотреть в России. Он помог Астон Вилле выйти в ПЛ. Интересно - чего это он вдруг свободным агентом стал? Это же ПЛ. Ах да - возможно уровень нынешнего Терри - это Чемпионшип. Ну да Федуну всё равно - главное чтобы бесплатно лежало
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:27
Ну в принципе Терри можно уже и не переходить, так как наверное уже все эксперты и аналитики высказали свое мнение. Надо дать им высказаться в случае его отказа.
Sergus
Sergus
сегодня в 14:21
Игнашевич играл в родной команде всю жизнь, какой смысл 38-летнему Терри выкладываться в чужом спартаке за 10 миллионов зарплаты.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 14:19
Пройдет курс бани Глушакова и готов позориться в еврокубках.
Alladins
Alladins
сегодня в 14:15
Если он вообще захочет ехать в такой свинарник.
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