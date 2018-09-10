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Зять Федуна уволен из «Спартака»

сегодня, 16:02

Зять Леонида Федуна Юхан Гераскин уволен из «Спартака». Он покинул клуб несколько дней назад.

29-летний Гераскин занимал в «Спартаке» должность технического директора. В 2014 году он женился на дочери Федуна - Екатерине.

Не нужно бояться! Прогнозы и обещания Леонида Федуна

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska plus
сегодня в 17:49
Чё то нет Лоппа, макса, антихера, они активно учавствовали на ветке "арсенал одолел ЦСКА".
А что, Арсенал одолел цска? Лондонский чтоли? Это че за? Сборные же играют.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska plus
сегодня в 17:48
Чё то нет Лоппа, макса, антихера, они активно учавствовали на ветке "арсенал одолел ЦСКА".
Где это я там участвовал, я уже дня 2-3 как ничего не писал тут)) Не надо лжи)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил LOpp
сегодня в 17:47
- далеко далеко на спартаковской ветке пасутся ко....? - кони? - правильно кони! - далеко далеко на спартаковской ветке пасутся ба...? - бакланы? -правильно бакланы! пейте дети молоко и не будьте конебакланами.
Эти то куда лезут.

Владельцем ЦСКА оказался сын Гинера Сын президента московского ЦСКА Евгения Гинера Вадим является владельцем компании Bluecastle Enterprises Limited, которой принадлежит армейский клуб.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:41
Думал, кто это, загуглил - оказывается, Федун студента Гераскина после свадьбы на дщери сразу техническим директором "Спартака" назначил. Со студенческой скамьи - руководителем Тарасовки. Любит Федун опыты на "Спартаке" ставить, за что мы его и уважаем)) Водитель с замашками мафиози, родственничек - на что только Арнольдыч не пойдет, чтобы только профессионала не брать)))
berda2003
berda2003
сегодня в 17:33
Золотой парашют, как 2 промеса?
Antonchik
Antonchik
сегодня в 17:33
Пошто Юхана уволили, он так много сделал для свиней?
cska plus
cska plus ответил RIR68
сегодня в 17:24
чисто еврейские разборки. не более.
Юхан, это чистокровный русский, по мнению хрюшек)))
Олeневод
Олeневод ответил Михаил Славнов
сегодня в 17:18
В тарасовке назрел переворот.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:11
Ну, на пенсию новому защитнику деньги же нужны?...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 17:11
-Юхан, отдай пару заправок , Джон просит, а то не приедет.
- Не отдам, это приданное , теперь мое!
-Уволен!
LOpp
LOpp
сегодня в 17:08
- далеко далеко на спартаковской ветке пасутся ко....?
- кони?
- правильно кони!
- далеко далеко на спартаковской ветке пасутся ба...?
- бакланы?
-правильно бакланы!
пейте дети молоко и не будьте конебакланами.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 17:06
Смело.
ziborock
ziborock ответил Шеф спартака
сегодня в 17:02
Фердун по-свински поступил с зятем, разве можно родственника от такой кормушки отрывать.
Рука руку моет - девиз Питерских и барыги с рынка! В Спартаке на связях не прокатишь, поэтому Спартак и имеет 4 звезды на форме! Скоро и 5 будет!
RIR68
RIR68
сегодня в 16:59
чисто еврейские разборки. не более.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 16:59
Не велика потеря .
ziborock
ziborock
сегодня в 16:58
Смотрю на эту новость все коннобакланные сплетницы сбежались!)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:56
Наверное зятек попросил купить ему Криску, а у Федуна денег не хватило.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:56
Эти родственники федуна так и устанавливают цены на заправках.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:54
Ну и имя же у зятя федуна, одну букву не так сказал могут забанить.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:52
Чё то нет Лоппа, макса, антихера, они активно учавствовали на ветке "арсенал одолел ЦСКА".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:48
Доктор Лю....Роман Пилипчук...Квинси Промес....Юхан Гераскин......

Кто следующий ???
Кто мешает Федуну делать сильный Спартак ??? )))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:42
Началось:) Сначала зять Федуна, потом Каррера, а затем и сам Федун продаст Спартак так как посчитает это дело убыточным! К тому же еврей недавно заявил, что не сладко будет пупсикам в будущем:(
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 16:39
Фердун по-свински поступил с зятем, разве можно родственника от такой кормушки отрывать.
Sergus
Sergus
сегодня в 16:33
Юхан, вероятно, неплохо жил за счет свиней.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 16:27
Юхан (зять) хорошо ведать обворовал Леньку Фердуна
cska.78
cska.78
сегодня в 16:26
Шапито продолжает веселить :)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 16:23
В тарасовке назрел переворот.
Abverin
Abverin
сегодня в 16:20
Зять фердуна с Жигой загулял.
Jum13
Jum13
сегодня в 16:20
Так глядишь и Федун Федуна уволит! )))
Andrey YarmolenkoUA
Andrey YarmolenkoUA
сегодня в 16:19
Федун предатель!!Подставил зятя конкретно,марвихер еврейский!!
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