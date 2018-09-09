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19:00 Закончился первый тайм Логотип БолгарияБолгария 0:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 46’ Логотип ГрузияГрузия 0:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип МакедонияМакедония 1:0 Логотип АрменияАрмения - - -
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21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
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Маркизио дебютировал за «Зенит»

сегодня, 19:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио дебютировал за свой новый клуб. Случилось это в товарищеском матче с «Кайратом», который сегодня прошел на стадионе «Санкт-Петербург». 32-летний итальянец на 82-й минуте встречи заменил хавбека Матиаса Краневиттера

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Все комментарии
Antonchik
Antonchik
сегодня в 19:59
Удачной игры в Зените!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:56
Пока никакой.
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