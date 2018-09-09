Маркизио дебютировал за «Зенит»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио дебютировал за свой новый клуб. Случилось это в товарищеском матче с «Кайратом», который сегодня прошел на стадионе «Санкт-Петербург». 32-летний итальянец на 82-й минуте встречи заменил хавбека Матиаса Краневиттера.
|Лига Наций 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Украина
|1:0
|Словакия
|-
|-
|-
|19:00
|46’
|Дания
|1:0
|Уэльс
|-
|-
|-
|19:00
|Закончился первый тайм
|Болгария
|0:0
|Норвегия
|-
|-
|-
|19:00
|46’
|Грузия
|0:0
|Латвия
|-
|-
|-
|19:00
|Закончился первый тайм
|Македония
|1:0
|Армения
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Франция
|-:-
|Нидерланды
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Кипр
|-:-
|Словения
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Лихтенштейн
|-:-
|Гибралтар
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|18:00
|Матч завершен
|Зенит
|1:0
|Кайрат
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|21:45
|сегодня
|Германия
|-:-
|Перу
|1.25
|5.73
|11
Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио дебютировал за свой новый клуб. Случилось это в товарищеском матче с «Кайратом», который сегодня прошел на стадионе «Санкт-Петербург». 32-летний итальянец на 82-й минуте встречи заменил хавбека Матиаса Краневиттера.