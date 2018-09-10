Чур меня, Чехия! Спутники наших неудач

сегодня, 12:50

Сборные России и Чехии провели около 120 матчей на хоккейной площадке за последнюю четверть века, в футбол играли гораздо реже. «Соккер.ру» вспоминает каждый матч в деталях.

СССР vs Чехословакия

Это футбольное противостояние началось, когда наши страны пребывали в других границах и носили другие названия. Впервые сборная СССР встретилась с Чехословакией в Праге в предпоследний день лета 1958 года. Ворошилов и Войнов ответили на гол Масопуста, который через четыре года получит «Золотой мяч», победа Советов 2:1. Через год сборная Чехословакия прибыла с ответным визитом в Москву, где снова проиграла, счет 3:1. Следующий матч был уже далеко не товарищеский: команды скрестили шпаги в Марселе, в полуфинале первого чемпионата Европы. Дважды Иванов и Понедельник расписались на воротах Шройфа, сборная СССР выиграла 3:0 и вышла в финал, где тоже одержит победу и станет первым чемпионом Европы. Чехословакия достойно ответит на это поражение через 16 лет – действительно, хорошо охлажденная месть! – когда переиграет команду СССР в двухматчевом противостоянии за право сыграть в финальном турнире Евро-1976.

По сути, это четвертьфинал чемпионата Европы, только проводились эти матчи не в рамках финального соревнования, а в качестве предварительного стыка по системе «дома и в гостях». В Братиславе Чехословакия выиграла 2:0, а в Киеве была зафиксирована ничья 2:2. Через пару месяцев Антонин Паненка исполнит в финале Евро пенальти, который принесет его команде победу и войдет в историю. Кроме того, заслуживает внимания отборочный турнир ЧМ -1982, во время которого Чехословакия и СССР угодили в одну группу. Команда Константина Бескова выиграла в Тбилиси 2:0 и сыграли вничью 1:1 на выезде, заняла первое место в квинтете, однако Чехословакия тоже отобралась на чемпионат мира со второй строчки, причем именно благодаря ничьей с Советским Союзом в последнем туре. Выиграй в Братиславе команда с четырьмя буквами на груди, дальше прошел бы Уэльс, но Воячек ответил на гол Блохина еще в первом тайме, и этот счет устроил хозяев.

Россия vs Чехия

Есть одна неприятная тенденция: встречи с Чехий никогда не сулили для нашей сборной ничего хорошего. Дважды мы пересекались с чехами в финальных турнирах чемпионатов Европы, и хотя не проиграли ни в одном из матчей, напротив, проявили волевые усилия и крупно выиграли, в обоих случаях сходили с дистанции сразу после группового этапа. А перед Евро-2016 сборная России под руководством Леонида Слуцкого провела товарищеский матч против Чехии. Поражение в той игре – полбеды, а вот случившийся позор непосредственно на чемпионате Европы, а также последующие скандалы на долгие месяцы лишили сборную России поддержки и сочувствия. Сейчас, после духоподъемного чемпионата мира и победного старта в Лиге Наций, у нашей национальной команды вроде бы все хорошо с кармой, не хочется испортить ее встречей с соперником, который ассоциируется с неудачами. Как вы относитесь к таким суевериям?

Чемпионат Европы, групповой этап. 19 июня 1996 года

Чехия - Россия – 3:3 Видео

Голы: Сухопарек 6; Кука 19; Шмицер 89 – Мостовой 49; Тетрадзе 54; Бесчастных 84.

Ливерпуль, знаменитый «Энфилд», Евро-1996, последний тур группового этапа. Сборная России проиграла в двух стартовых матчах Италии и Германии и сохраняла лишь призрачные шансыВырезать на попадание в четвертьфинал: нужно было побеждать чехов минимум в два мяча и надеяться, что немцы не просто выиграют у итальянцев, но и испортят им разницу забитых и пропущенных мячей. Тогда бы у Германии было 9 очков, у Италии, России и Чехии – по 3, но мы бы имели лучшую разницу. Мечты-мечты! В итоге, Германия и Италия сгоняли нулевую ничью, а мы к 20-й минуте «горели» 0:2 и могли пропустить все пять в первом тайме. Потом, правда, были волевые усилия, быстрые голы Мостового и Тетрадзе во втором тайме помогли сквитать счет, а Бесчастных и вовсе вывел Россию вперед. Впрочем, победы не вышло: Владимир Шмицер забил на предпоследней минуте основного времени в ворота Станислава Черчесова, и этот гол вывел Чехию в плей-офф, где наши соперники прошли Португалию и Францию, а в финале снова столкнулись с немцами и проиграли по правилу «Золотого гола», который забил Оливер Бирхофф.

Чемпионат Европы, групповой этап. 8 июня 2012 года

Чехия - Россия – 1:4 Видео

Голы: Пиларж 52 – Дзагоев 15, 79; Широков 24; Павлюченко 82.

16 лет спустя сборные России и Чехии снова встретились в группе Евро. На этот раз сражались в первом туре, дело было в польском Вроцлаве, и сборная России под руководством Адвоката играла воистину великолепно. Блестящий Петр Чех ничего не мог поделать и пропустил четыре мяча, Алан Дзагоев феерил, сборная России выиграла крупно и, казалось, с такой игрой никто не помешает нам выйти, как минимум, в четвертьфинал, тем более изначально Чехия смотрелась самым опасным противником по квартету. В итоге наша команда в следующем матче сыграла вничью с Польшей, а напоследок проиграла Греции, не сумев преодолеть групповую стадию, а чехи оклемались после звонкой оплеухи, набрали шесть очков и проследовали в плей-офф с первой строчки.

Товарищеский матч. 1 июня 2016 года

Чехия - Россия – 2:1

Голы: Росицки 49; Нецид 90 – Кокорин 6.

До сегодняшнего дня сборные России и Чехии встречались только в июне. Дважды в рамках чемпионатов Европы, а два года назад за несколько дней до старта континентального турнира. Сборную России тогда тренировал Леонид Слуцкий, который наигрывал в атаке трио Кокорин – Смолов – Дзюба. Александр забил гол уже на шестой минуте, но связной игры в атаке у нашей команды не получилось. Чехи отыгрались в дебюте второго тайма усилиями Росицки, а победу для соперников вырвал Томаш Нецид, которого Леонид Слуцкий и ряд игроков того созыва хорошо знали по ЦСКА . Поражение от Чехии на этапе подготовки к Евро-2016 стало предвестником большого разочарования, которое постигло всех нас. Затеплившуюся надежду после вырванной у англичан ничьей растоптали поражения от Уэльса и Словакии.

Чешский тест без Дзюбы