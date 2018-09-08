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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.53 4.08 7.25
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.75 3.23 2.92
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Маркизио прилетел в Санкт-Петербург

сегодня, 14:32

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, где полузащитник Клаудио Маркизио прилетел в Санкт-Петербург. Напомним, что завтра хавбек будет официально представлен на стадионе «Санкт-Петербург». 

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Все комментарии
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 15:42
Ребята при всем моем уважении к РОссийским футболерам
Иванович,Маркизио,Терри им есть что показать не важно сколько
лет.Я тоже так думал,но Дрогба сломал мой стериотип,в 36-37 феерил в Челси,
АПЛ
juvenale
juvenale
сегодня в 15:24
удачи Маркизио
Sully
Sully
сегодня в 15:12
Karkaz:
На видео это случайно не литейный его встречал?)
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 15:05
    На видео это случайно не литейный его встречал?)
    Sully
    Sully
    сегодня в 15:02
    Некит_Зенит:
    Ну расскажи нам, что терри в москву за титулами едет))
    кстати Терри возможно и выиграет титулы со спартаком, если задержится года на 2, у спартак на следующий год будет реальный шанс выиграть Кубок ФНЛ.
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
    сегодня в 14:55
    LOpp:
    Как спустился с трапа первый вопрос: - какого числа зарплата будет?
    Ну расскажи нам, что терри в москву за титулами едет))
    Sully
    Sully
    сегодня в 14:51
    LOpp:
    Как спустился с трапа первый вопрос: - какого числа зарплата будет?
    у вас когда с трапа спускаются сразу спрашивают когда с Глушаковым будем парить Ананидзе))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:40
    Как спустился с трапа первый вопрос: - какого числа зарплата будет?
    ROLENTO
    ROLENTO
    сегодня в 14:35
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