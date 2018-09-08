Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, где полузащитник Клаудио Маркизио прилетел в Санкт-Петербург. Напомним, что завтра хавбек будет официально представлен на стадионе «Санкт-Петербург».
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Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, где полузащитник Клаудио Маркизио прилетел в Санкт-Петербург. Напомним, что завтра хавбек будет официально представлен на стадионе «Санкт-Петербург».
Иванович,Маркизио,Терри им есть что показать не важно сколько
лет.Я тоже так думал,но Дрогба сломал мой стериотип,в 36-37 феерил в Челси,
АПЛ
Иванович,Маркизио,Терри им есть что показать не важно сколько
лет.Я тоже так думал,но Дрогба сломал мой стериотип,в 36-37 феерил в Челси,
АПЛ