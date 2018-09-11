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Власти Екатеринбурга возобновят работу фан-зоны во время ЧЕ-2020

сегодня, 16:47

Секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил, что руководство региона предложило возобновить работу фан-зоны во время чемпионата Европы по футболу в 2020 году. 

В 2020 году будет проводиться чемпионат Европы по футболу, и администрацией города вместе с министерством спорта Свердловской области рассматривается возможность организации фан-зоны, предположительно, в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского.

Пока вопрос на стадии проработки, конкретных сроков назвать не могу.

Напомним, что четыре матча чемпионата Европы 2020 года примет стадион «Санкт-Петербург»

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PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:20
Нет у Вас игры,команда совсем разобрана,как и наша.
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