Власти Екатеринбурга возобновят работу фан-зоны во время ЧЕ-2020

сегодня, 16:47

Секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов сообщил, что руководство региона предложило возобновить работу фан-зоны во время чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

В 2020 году будет проводиться чемпионат Европы по футболу, и администрацией города вместе с министерством спорта Свердловской области рассматривается возможность организации фан-зоны, предположительно, в Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Пока вопрос на стадии проработки, конкретных сроков назвать не могу.

Напомним, что четыре матча чемпионата Европы 2020 года примет стадион «Санкт-Петербург».