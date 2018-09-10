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Турция вырвала победу в матче против Швеции

вчера, 23:39
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция2 : 3Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Турции одержала победу над командой Швеции в матче Лиги Наций.

Стокгольм, стадион «Френдс Арена»

Швеция - Турция 2:3 (1:0)
Голы: Телин 35, Классон 49 - Чалханоглу 51, Акбаба 88, Акбаба 90+2

Швеция: Ульсен, Люстиг (Крафт 79), Янссон, Линделеф, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль (Хильемарк 56), Дурмаз (Роден 72), Классон, Телин, Берг
Главный тренер: Андерссон Янне.

Турция: Болат, Челик, Айхан, Союнчу, Байрам, Топал (Акбаба 63), Йокушлу, Озякуп, Юндер (Гюрлер 78), Чалханоглу (Малли 85), Тосун
Главный тренер: Луческу Мирча.

Судья: Хиль Мансано Хесус.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что сегодня сборная России одержала крупную победу над командой Чехии в товарищеском матче.

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Все комментарии
Крокодил Гена
Крокодил Гена
сегодня в 00:14
Очередное доказательство купленой победы руских в прошлый игре. ТЮРКИ и УКРАИНА сильнейшие команды, за них готов зубами кусать.
сашка краснодарская
сашка краснодарская
сегодня в 00:12
Люблю турков после армян. С победой дорогие!
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:58
С победой .
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:52
Турки молодцы конечно, но больше удивили трибуны, складывалось впечатление, что матч не в Стокгольме проходит, а в Стамбуле.
iNels
iNels
вчера в 23:50
вести 2:0 после почти 2/3 игры и проиграть 2:3
красиво
Аллах Гусейнов ManCity
Аллах Гусейнов ManCity
вчера в 23:49
Турция вернулась. Визжу от радости. Теперь чемпионы.
ПОЛУЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧЕЛОВЕК
вчера в 23:45
Молодцы родные. В честь этого даже помоюсь впервые за три месяца.
Aзербайджанские пенсии
Aзербайджанские пенсии
вчера в 23:43
Ползал на коврике и разбил лоб об пол, намаливая победу для своих братьев. Получилось. ТУРК! ТУРК!
kanuni
kanuni
вчера в 23:42
Прям как игра с чехами на Евро-2008
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 23:42
Турки красавцы. Напомнили евро 08, где они также на характере и волевых победах дошли до бронзы.
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:41
Вот это да -Ака баба
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