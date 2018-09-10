Турция вырвала победу в матче против Швеции

Сборная Турции одержала победу над командой Швеции в матче Лиги Наций.
Стокгольм, стадион «Френдс Арена»
Швеция - Турция 2:3 (1:0)
Голы: Телин 35, Классон 49 - Чалханоглу 51, Акбаба 88, Акбаба 90+2
Швеция: Ульсен, Люстиг (Крафт 79), Янссон, Линделеф, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль (Хильемарк 56), Дурмаз (Роден 72), Классон, Телин, Берг
Главный тренер: Андерссон Янне.
Турция: Болат, Челик, Айхан, Союнчу, Байрам, Топал (Акбаба 63), Йокушлу, Озякуп, Юндер (Гюрлер 78), Чалханоглу (Малли 85), Тосун
Главный тренер: Луческу Мирча.
Судья: Хиль Мансано Хесус.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что сегодня сборная России одержала крупную победу над командой Чехии в товарищеском матче.
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