Дибала: «У меня хорошие отношения с тренером сборной Аргентины»

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала отреагировал на сообщение своего брата Густаво, который раскритиковал тренерский штаб «альбиселесте» из-за того, что Пауло не попадает в стартовый состав команды.

Не нужно заострять внимание на этом. Наши родственники всегда хотят, чтобы мы выходили на поле, это можно понять. Но у меня хорошие отношения с Лионелем Скалони и всем тренерским штабом сборной.

Очевидно, что такие вещи создают лишний шум, однако у нас прекрасная команда. Люди должны оценивать нас по действиям на поле.