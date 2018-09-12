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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Дибала: «У меня хорошие отношения с тренером сборной Аргентины»

сегодня, 10:42

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала отреагировал на сообщение своего брата Густаво, который раскритиковал тренерский штаб «альбиселесте» из-за того, что Пауло не попадает в стартовый состав команды.

Не нужно заострять внимание на этом. Наши родственники всегда хотят, чтобы мы выходили на поле, это можно понять. Но у меня хорошие отношения с Лионелем Скалони и всем тренерским штабом сборной.

Очевидно, что такие вещи создают лишний шум, однако у нас прекрасная команда. Люди должны оценивать нас по действиям на поле.

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