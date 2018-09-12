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Неймар: «Судья проявил неуважение ко мне и сборной Бразилии»

сегодня, 16:01
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия5 : 0Логотип футбольный клуб СальвадорСальвадорМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Неймар остался недоволен работой рефери на матче с Сальвадором (5:0). В конце первого тайма судья показал бразильцу желтую карточку за падение в штрафной соперника, посчитав, что игрок нырял.

Я не знаю, что делать с этой репутацией. Я знал, что фола не было, встал и продолжил играть. Но судья проявил неуважение. И не только ко мне, но и по отношению ко всей сборной Бразилии. 

Играть с желтой карточкой непросто. Парень приезжает сюда, чтобы отработать на матче сборной Бразилии и такое делает... Не думаю, что рефери поступил правильно. Он не дал пенальти - хорошо, но карточка тут была лишней.

Момент с Неймаром можно посмотреть ЗДЕСЬ (На видео с 5:47). 

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Все комментарии
tuman960
tuman960
сегодня в 16:47
вот Лапочкин всегда проявляет уважение к футболистам Спартака!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответил Великий Князь
сегодня в 16:37
А за что вас пижонов и дайверов уважать? С Сальвадором Львы Толстые, а на ЧМ вас все видели. Аха-ха)
кстати, на чм они неплохо играли
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:23
Всё справедливо и правильно сделал судья.
311
311
сегодня в 16:20
Неймар: "Фола не было, но я упал по привычке!")
cska.78
cska.78
сегодня в 16:11
За каждый нырок тебе надо карточку давать, может только тогда перестанешь!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:06
ПРОСТО ЕСЛИ СУДЬЯ БУДЕТ УВАЖАТЬ ПЕТУХА,
ТО ОН ПО ПОНЯТИЯМ САМ БУДЕТ ПЕТУХОМ !
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 16:06
А за что вас пижонов и дайверов уважать? С Сальвадором Львы Толстые, а на ЧМ вас все видели. Аха-ха)
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