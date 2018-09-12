Неймар: «Судья проявил неуважение ко мне и сборной Бразилии»

Нападающий сборной Бразилии Неймар остался недоволен работой рефери на матче с Сальвадором (5:0). В конце первого тайма судья показал бразильцу желтую карточку за падение в штрафной соперника, посчитав, что игрок нырял.

Я не знаю, что делать с этой репутацией. Я знал, что фола не было, встал и продолжил играть. Но судья проявил неуважение. И не только ко мне, но и по отношению ко всей сборной Бразилии.

Играть с желтой карточкой непросто. Парень приезжает сюда, чтобы отработать на матче сборной Бразилии и такое делает... Не думаю, что рефери поступил правильно. Он не дал пенальти - хорошо, но карточка тут была лишней.