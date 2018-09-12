РФС: «Какие могут быть претензии к „Лужникам“, где проходил финал ЧМ-2018?»

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков считает, что УЕФА не должен иметь претензий к стадиону «Лужники», где ЦСКА планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов. Вчера организация завершила двухдневную инспекцию арены.
Комиссия прошла, просмотрела стадион. Экспертное заключение поступит в РФС и в «Лужники» в ближайшее время. Конечно, какие еще могут быть претензии к стадиону, на котором проходил финал чемпионата мира, тем более в этом году?
Сегодня 19:07
Стадион ужасно дорог, таких можно было уже сотни построить по стране, а толку от него никакого.
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А что ты скажешь про питерскую Унитаз арену?
Сегодня 19:07
Стадион ужасно дорог, таких можно было уже сотни построить по стране, а толку от него никакого.
___________________________________________________________________
А что ты скажешь про питерскую Унитаз арену?