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РФС: «Какие могут быть претензии к „Лужникам“, где проходил финал ЧМ-2018?»

сегодня, 17:53

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков считает, что УЕФА не должен иметь претензий к стадиону «Лужники», где ЦСКА планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов. Вчера организация завершила двухдневную инспекцию арены.

Комиссия прошла, просмотрела стадион. Экспертное заключение поступит в РФС и в «Лужники» в ближайшее время. Конечно, какие еще могут быть претензии к стадиону, на котором проходил финал чемпионата мира, тем более в этом году?

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Питерский Пивасик
сегодня в 18:29
какие ? так это же московская распил арена,там всё рухнуть завтра может
Ахаха, самый громадный распил был в Питере, сроки окончания строительства постоянно сдвигались. Скоро бакланы все болты на питерской арене съедят и крыша рухнет на Унитазе
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 18:28
Игорь Солнцев
Сегодня 19:07
Стадион ужасно дорог, таких можно было уже сотни построить по стране, а толку от него никакого.
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А что ты скажешь про питерскую Унитаз арену?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:16
После виденного вчера в Эльче,а раньше в Мольде и Вальядолиде-никаких претензий к любому нашему стадиону нет,и не может быть.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 18:08
Только не пускать туда пупсиков, опозорят и себя и арену.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 18:07
Стадион ужасно дорог, таких можно было уже сотни построить по стране, а толку от него никакого.
hata
hata
сегодня в 18:07
Где-то птицы крышу клюют, где-то кроты норки роют, вдруг и на Лужниках какая-то живность уже завелась.
Abverin
Abverin
сегодня в 18:06
Угрохали уйму денег на многочисленные реконструкции, ранее все были неудачными, кто даст гарантию, что эта успешная?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:01
Им виднее, они вымогатели
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
сегодня в 17:56
какие ? так это же московская распил арена,там всё рухнуть завтра может
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