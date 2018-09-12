РФС: «Какие могут быть претензии к „Лужникам“, где проходил финал ЧМ-2018?»

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков считает, что УЕФА не должен иметь претензий к стадиону «Лужники», где ЦСКА планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов. Вчера организация завершила двухдневную инспекцию арены.

Комиссия прошла, просмотрела стадион. Экспертное заключение поступит в РФС и в «Лужники» в ближайшее время. Конечно, какие еще могут быть претензии к стадиону, на котором проходил финал чемпионата мира, тем более в этом году?