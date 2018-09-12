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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
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Владелец «Палермо»: «Дибала уйдет из „Ювентуса“ в январе»

сегодня, 21:16

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини уверен, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала зимой сменит клубную прописку. Напомним, что до туринского клуба аргентинец выступал в «Палермо».

Каждый раз, когда он не попадает в состав, мне хочется плакать. Он на скамейке по вине Аллегри. Пусть бы Массимилиано попробовал выиграть Скудетто с «Палермо».

Два года назад я посоветовал Дибале переехать в Испанию, а не оставаться в Италии.

Он уйдет, потому что «Ювентусу» нужны 120 млн евро. В январе, думаю, он уедет в Испанию. У него есть предложения оттуда и из Англии.

В составе «Ювентуса» играют большие чемпионы, именно поэтому становится грустно, когда такой феномен не выходит на поле.

Ходили слухи, что Дибала может перейти в «Реал».

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Все комментарии
The Dark Knight
The Dark Knight ответил Рауль и Зидан
сегодня в 21:42
В Реале нет места , если только в Барсу
С другом стороны, есть ещё вариант Франции, Дибала Лигу 1 потянет, но не факт, что ПСЖ в нём заинтересован, а остальные вряд ли будут такого дорогого футболиста покупать. Хотя всё возможно.
The Dark Knight
The Dark Knight ответил Рауль и Зидан
сегодня в 21:40
В Реале нет места , если только в Барсу
Или в менее топовый испанский клуб, в Валенсию, например.
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 21:35
Может в Баварию перейдет.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 21:29
в мю пойдет а в обратном направлении погба отправится) и все довольны будут. и клубы и игроки)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 21:19
В Реале нет места , если только в Барсу
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