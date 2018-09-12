Владелец «Палермо»: «Дибала уйдет из „Ювентуса“ в январе»

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини уверен, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала зимой сменит клубную прописку. Напомним, что до туринского клуба аргентинец выступал в «Палермо».

Каждый раз, когда он не попадает в состав, мне хочется плакать. Он на скамейке по вине Аллегри. Пусть бы Массимилиано попробовал выиграть Скудетто с «Палермо».

Два года назад я посоветовал Дибале переехать в Испанию, а не оставаться в Италии.

Он уйдет, потому что «Ювентусу» нужны 120 млн евро. В январе, думаю, он уедет в Испанию. У него есть предложения оттуда и из Англии.

В составе «Ювентуса» играют большие чемпионы, именно поэтому становится грустно, когда такой феномен не выходит на поле.