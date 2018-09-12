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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Гамшик: «Я посвятил всю свою карьеру „Наполи“, и я горжусь этим»

сегодня, 16:47

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал про свою любовь к неаполитанскому клубу.

Когда я только приехал в Неаполь, то не знал, чего ожидать. Меня встречали тысячи фанатов. Это был лучший момент в моей жизни, наравне с победой в Кубке Италии, а также с обновлением рекорда Диего Марадоны. 

Я чувствовал любовь фанатов с первого дня, а за это время их отношение ко мне лишь улучшилось. Я горжусь, что являюсь жителем этого города. 

Я привязан к этой форме, я пробыл здесь почти 12 лет. Может быть, я даже останусь тут после завершения карьеры. Я посвятил всю свою карьеру «Наполи», и я горжусь этим.

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УрсХох
УрсХох
сегодня в 16:54
Один кубок за 12 лет чем не повод для гордости?
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