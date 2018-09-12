Гамшик: «Я посвятил всю свою карьеру „Наполи“, и я горжусь этим»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик рассказал про свою любовь к неаполитанскому клубу.

Когда я только приехал в Неаполь, то не знал, чего ожидать. Меня встречали тысячи фанатов. Это был лучший момент в моей жизни, наравне с победой в Кубке Италии, а также с обновлением рекорда Диего Марадоны.

Я чувствовал любовь фанатов с первого дня, а за это время их отношение ко мне лишь улучшилось. Я горжусь, что являюсь жителем этого города.

Я привязан к этой форме, я пробыл здесь почти 12 лет. Может быть, я даже останусь тут после завершения карьеры. Я посвятил всю свою карьеру «Наполи», и я горжусь этим.