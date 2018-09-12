Варга: «Поступок Терри можно, мягко говоря, назвать несерьезным»

Футбольный агент Шандор Варга размышляет о причинах, по которым английский защитник Джон Терри отказался переходить в «Спартак».

На мой взгляд, семейные обстоятельства вряд ли являются основной причиной отказа футболиста от подписания контракта с московским «Спартаком». Он уже подписал предварительный контракт, прошел медицинский осмотр, получил визу. Когда ты проходишь все эти стадии, то наверняка учитываешь условия, специфику страны, географическое положение, поэтому поступок Джона можно, мягко говоря, назвать несерьезным.

У детей возникнут проблемы с адаптацией? Не думаю, что эта причина также имеет место быть. В Москве прекрасные школы, двое моих детей получили здесь прекрасное образование и поступили в лучшие учебные заведения в мире. Как я уже говорил, проблема наверняка кроется глубже, но истинные причины пока неизвестны.