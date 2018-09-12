  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 68’ Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 24’ Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 0:1 Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
ГлавнаяНовости

Варга: «Поступок Терри можно, мягко говоря, назвать несерьезным»

сегодня, 22:26

Футбольный агент Шандор Варга размышляет о причинах, по которым английский защитник Джон Терри отказался переходить в «Спартак».

На мой взгляд, семейные обстоятельства вряд ли являются основной причиной отказа футболиста от подписания контракта с московским «Спартаком». Он уже подписал предварительный контракт, прошел медицинский осмотр, получил визу. Когда ты проходишь все эти стадии, то наверняка учитываешь условия, специфику страны, географическое положение, поэтому поступок Джона можно, мягко говоря, назвать несерьезным.

У детей возникнут проблемы с адаптацией? Не думаю, что эта причина также имеет место быть. В Москве прекрасные школы, двое моих детей получили здесь прекрасное образование и поступили в лучшие учебные заведения в мире. Как я уже говорил, проблема наверняка кроется глубже, но истинные причины пока неизвестны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семин: «Матч с „Динамо“ принципиален для „Локомотива“»
Сегодня, 23:13 0
Павлюченко: «Я не верил в переход Терри. Это была шутка и пиар-ход»
Сегодня, 21:57 10
Канчельскис: «РПЛ не так много потеряла из-за отказа Терри»
Сегодня, 21:37 5
Черчесов: «Надеюсь, что скоро мы увидим „Нижний Новгород“ в РПЛ»
Сегодня, 21:30 3
Ловчев: «Был бы здоров Жиго - и разговоров о Терри не было бы»
Сегодня, 21:23 13
Ковтун: «„Спартак“ хотел, чтобы Терри был в команде. Не получилось»
Сегодня, 20:55 6
Обсудить
Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 23:24
Больше всех смотрю кони топчут поляну))...
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
сегодня в 22:55
Это твой "Зенит" через Ивановича мешок Терри переправили, чтобы он дома сидел!
Как ты, никто больше о зените не печется, наверно он тебе ближе будет)
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
сегодня в 22:53
твоему идолу Фердуну
Это твой "Зенит" через Ивановича мешок Терри переправили, чтобы он дома сидел!
ignorant
ignorant
сегодня в 22:52
Народ,здесь не Спартак кинули,мол семья и всё такое у Терри,здесь страну там эти сми поливали...
Не смотрите АПЛ и все эти заморские чемпики
Байкот им👉😜)))
Только НХЛ)))
mangoх12
mangoх12 ответил Морозовский
сегодня в 22:50
"Спартак" исполнитель. Хотелось бы знать, кто заказчик всей этой муйни. Какому политическому идиоту первому это пришло в голову?
твоему идолу Фердуну
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:48
"Спартак" исполнитель. Хотелось бы знать, кто заказчик всей этой муйни. Какому политическому идиоту первому это пришло в голову?
Kerri
Kerri
сегодня в 22:41
Чувак вовремя соскочил!
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 22:38
Просто не захотел заканчивать карьеру футболиста
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:38
Если вдуматься, то обе стороны должны быть довольны!!!
И только агент находится в глубочайшей печали, обломали на самом пике сделки!!!
parallels
parallels
сегодня в 22:35
коротко о трансферах зенита и спартака.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
сегодня в 22:33
Несерьезным был выбор Федуна, Терри тут не причем!
В тарасовке полные профаны!
cska.78
cska.78
сегодня в 22:32
Несерьезным было звать такого игрока клубом отметившимся недавно на Энфилде!
Пусть Федун занимается привычным делом - трясет пальму!
Sergus
Sergus
сегодня в 22:30
Пупсики бы радовались, что не совершили такую глупость.
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 22:30
...не серьёзным было бы появление Терри в спартаке
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100