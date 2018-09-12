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Павлюченко: «Я не верил в переход Терри. Это была шутка и пиар-ход»

сегодня, 21:57

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал сорвавшейся переход английского защитника Джона Терри в московский клуб.

Когда все начиналось, я сразу сказал, что мне это кажется пиаром, только для чего это все? Сразу говорил, что Терри не будет в России, в «Спартаке», поэтому я не знаю, для чего это все было. Все начали говорить, что да, он усилит, хорошее приобретение. Я сказал, что это какая-то шутка. Хотя, может быть, переговоры и были.

Конечно, Терри помог бы «Спартаку», все-таки опытный игрок, поиграл в Англии. Но я, если честно, с самого начала не верил. Это была шутка и пиар-ход.

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Все комментарии
Kerri
Kerri
сегодня в 23:12
Обычный пиар ход.
Antonchik
Antonchik
сегодня в 22:28
Разве Павлюченко не верил в работу Терри с молодежью и привлечение болельщиков на стадион?
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 22:24
Спартаку сейчас после продажи Антоши в Севилью - заслуженный пенсионер-нападающий Руни очень нужен, а не защитный пенсионер Терри.)))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 22:21
Если хочешь посмеяться, почитай что-нибудь про спартак.
Abverin
Abverin
сегодня в 22:20
Сейчас все пупсики, и бывшие, и настоящие, будут извиваться как ужи на свинарне.
altin
altin ответил cska.78
сегодня в 22:15
Полезли свиные "эксперты" из всех щелей про отказ Терри :)
не, ну этот правда давал интервью неделю назад, что мол это все хрень какая-то. единственный, к слову
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 22:12
Над спартаком шутят все, кому не лень,.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 22:05
Наши политиканы обо76ись, наш футбол выиграл. Терри сам себя обо76. "Спартак" был выбран инструментом этой глупости.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 22:00
Павлюченко, Терри в спартаке - это была смешная шутка 😄
cska.78
cska.78
сегодня в 21:59
Полезли свиные "эксперты" из всех щелей про отказ Терри :)
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