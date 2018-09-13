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Панюков: «Не знаю, почему „Урал“ мало забивает. Я здесь только две игры»

сегодня, 02:54
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Нападающий «Урала» Андрей Панюков, арендованный у «Зенита», прокомментировал разгромное поражение «шмелей» от ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ (0:4).

У меня был один хороший момент, чтобы забить. И у команды в целом имелись возможности, чтобы поразить ворота соперника и перевернуть игру. Где-то судья немного не досмотрел, где-то сами виноваты. В итоге получаем на табло тот счёт, который есть. 

Первый гол забивался в моменте, который, по моему мнению, начинался с сомнительного аута. А когда Бикфалви забил, судья рассмотрел фол. Я считаю, было минимум два спорных момента. Но что тут говорить? Если бы счёт был 0:1 или 0:2, можно было бы говорить, что арбитр повлиял на ход игры. А мы получили 0:4 – тут и сказать нечего.

Не могу назвать причину, почему «Урал» так плохо использует голевые моменты. Я ведь в «Урале» только две игры. Не знаю, с чем это связано. Видимо, не фартит. Но самое главное, что моменты создаются. Если есть моменты – значит, будут голы. Я рад быть с «Уралом» – командой Премьер-Лиги.

Если будем реализовывать все свои моменты, то можем попасть в пятёрку. Это возможно при нормальной реализации голевых возможностей.

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