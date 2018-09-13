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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Невилл: «Глупо говорить, что Моуриньо закончился как тренер»

сегодня, 17:13

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выступил в защиту главного тренера команды Жозе Моуриньо.

У Моуриньо тяжелый период, но говорить, что как тренер он закончился? Это глупо. 

Когда Фергюсон не мог выиграть АПЛ с 2003 по 2006 год, люди говорили, что это конец его карьеры, что он проиграл. 

Я считаю, что Жозе - блестящий тренер. Хотите верьте, хотите нет, но мне понравилась игра против «Тоттенхэма» (МЮ проиграл 0:3 - прим.). Конечно, это относится только к первым 40 минутам. Но я видел также победный матч манкунианцев с «Бернли», и это было действительно хорошо.

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Все комментарии
hata
hata
сегодня в 17:58
Моуриньо не страдает манией величия. Это пиар-маска для тупой прессы. Хорошо помню как после игры с Ростовом Моуриньо с улыбкой на бровке обнял Калачёва - "Ну ты потрепал мне нервы сегодня!"
hata
hata
сегодня в 17:56
У любого человека есть в жизни черные и белые полосы. У Месси был период когда не забивал много матчей подряд.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 17:48
Только паникёры и не имеющие к Ман Юнайтед никакого отношения(барсуки и их прихвостни из Сити)так считают.
anyway
anyway
сегодня в 17:45
этот сезон все покажет
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