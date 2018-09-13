Невилл: «Глупо говорить, что Моуриньо закончился как тренер»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выступил в защиту главного тренера команды Жозе Моуриньо.

У Моуриньо тяжелый период, но говорить, что как тренер он закончился? Это глупо.

Когда Фергюсон не мог выиграть АПЛ с 2003 по 2006 год, люди говорили, что это конец его карьеры, что он проиграл.