Невилл: «Глупо говорить, что Моуриньо закончился как тренер»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выступил в защиту главного тренера команды Жозе Моуриньо.
У Моуриньо тяжелый период, но говорить, что как тренер он закончился? Это глупо.
Когда Фергюсон не мог выиграть АПЛ с 2003 по 2006 год, люди говорили, что это конец его карьеры, что он проиграл.
Я считаю, что Жозе - блестящий тренер. Хотите верьте, хотите нет, но мне понравилась игра против «Тоттенхэма» (МЮ проиграл 0:3 - прим.). Конечно, это относится только к первым 40 минутам. Но я видел также победный матч манкунианцев с «Бернли», и это было действительно хорошо.