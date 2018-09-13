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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Давид Сильва в будущем хочет поиграть в «Лас-Пальмасе»

сегодня, 17:25

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал неожиданное заявление о своем будущем. Футболист сообщил, что хотел бы поиграть за испанский «Лас-Пальмас».

Сильва никогда не играл за островитян, но он является уроженцем рыбацкой деревни Аргинегин, которая находится неподалеку от Лас-Пальмаса.

У меня еще 2 года по контракту с «Манчестер Сити», а дальше посмотрим. Всё будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать.

Я всегда говорил, что хотел бы поиграть за «Лас-Пальмас» - команду из моих родных мест. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие два года.

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Заратустра
Заратустра
сегодня в 17:39
На повышение захотел.
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