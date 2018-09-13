Давид Сильва в будущем хочет поиграть в «Лас-Пальмасе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва сделал неожиданное заявление о своем будущем. Футболист сообщил, что хотел бы поиграть за испанский «Лас-Пальмас».

Сильва никогда не играл за островитян, но он является уроженцем рыбацкой деревни Аргинегин, которая находится неподалеку от Лас-Пальмаса.

У меня еще 2 года по контракту с «Манчестер Сити», а дальше посмотрим. Всё будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать.

Я всегда говорил, что хотел бы поиграть за «Лас-Пальмас» - команду из моих родных мест. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие два года.