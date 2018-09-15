Тренер «Сент-Этьена»: «Мы знали, что ПСЖ сильнее. Но 4 гола это многовато»

Наставник «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе прокомментировал разгромное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в поединке 5-го тура Лиги 1.

Счёт первого тайма стал ударом для нас. Мы создавали опасные моменты, у парижан особых шансов отличиться не было, не считая момент с голом Дракслера.

Когда у ПСЖ не идёт игра, а ты не можешь им забить, это тяжело. В перерыве я сказал, чтобы мы продолжали играть в той же манере и не пропустили ещё один мяч. Но, к сожалению, это случилось слишком рано и ещё сильнее по нам ударило.