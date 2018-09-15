Дракслер: «Выложился на максимум, чтобы забить этот гол»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер прокомментировал свой гол в матче 5-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (4:0). В прошлый раз немец забил за ПСЖ 15 апреля этого года в матче против «Монако».

У меня было тяжёлое начало сезона, я залечивал травму. Сегодня я смог сыграть 90 минут и очень этому рад. Также мне удалось забить. Я выложился на максимум, чтобы добыть этот гол.

Для меня важно быть универсальным футболистом. Я знаю свою роль в команде, у меня большие амбиции, и я хочу играть как можно чаще. Поэтому важно, чтобы я мог играть на разных позициях на поле.

Мы ожидали, что соперник сыграет в 4 защитника, но они выстроили защиту из 5 человек. В перерыве мы внесли корректировки, что позволило нам изменить ситуацию в свою пользу.