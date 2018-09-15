Тухель: «Неймар хорошо себя чувствовал, но я не хотел рисковать»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, по какой причине один из лидеров команды Неймар пропускал матч 5-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (4:0).

Мы разговаривали с Неймаром в четверг. Я сказал ему, что он не играет и поэтому может не тренироваться. Но он хорошо себя чувствовал и провёл полное занятие.

Но до этого он ночь не спал. В день игры в 10 часов утра я спросил его, в порядке ли он. Он ответил, что не знает. Меня это сразу встревожило. Два дня назад Неймар сыграл полный матч в сборной Бразилии, и я не хотел рисковать. Вместе мы решили, что он не будет играть с «Сент-Этьеном».