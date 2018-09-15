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Почеттино: «Победа над „Ливерпулем“ может серьёзно улучшить наш настрой»

сегодня, 05:46
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль14:30 Не начался

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 5-м туре АПЛ.

Если вы пересмотрите наш матч с «Уотфордом», то увидите, что мы с самого начала играли медленно и небрежно. Было похоже на то, что перед матчем мы подумали: «В Уотфорде хорошая погода, Элтон Джон на трибунах, будет отличная прогулка».

После матча с МЮ всё говорило о том, что нас ждёт провал в следующей игре.

Конечно, теперь победа над «Ливерпулем» может серьёзно изменить наш настрой и вообще всё. Но даже если мы победим, то должны выигрывать и в следующей встрече с «Брайтоном». Нужно быть последовательными.

У «Ливерпуля» прекрасный наставник и отличный тренерский штаб, невероятные игроки. В последние несколько лет они доказали, что являются претендентами на титул чемпионов АПЛ. Они сыграли в финале Лиги чемпионов. Попасть туда может только сильная команда. И, конечно, они ещё больше усилили свой состав этим летом. Обыграть их будет нелегко.

Напомним, в матче с «Ливерпулем» за «Тоттенхэм» не сыграют вратарь Уго Льорис и полузащитник Деле Алли.

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 06:20
Не получится
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 06:12
Надо еще победить.
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