Почеттино: «Победа над „Ливерпулем“ может серьёзно улучшить наш настрой»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 5-м туре АПЛ .

Если вы пересмотрите наш матч с «Уотфордом», то увидите, что мы с самого начала играли медленно и небрежно. Было похоже на то, что перед матчем мы подумали: «В Уотфорде хорошая погода, Элтон Джон на трибунах, будет отличная прогулка».

После матча с МЮ всё говорило о том, что нас ждёт провал в следующей игре.

Конечно, теперь победа над «Ливерпулем» может серьёзно изменить наш настрой и вообще всё. Но даже если мы победим, то должны выигрывать и в следующей встрече с «Брайтоном». Нужно быть последовательными.