Почеттино: «Победа над „Ливерпулем“ может серьёзно улучшить наш настрой»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в 5-м туре АПЛ.
Если вы пересмотрите наш матч с «Уотфордом», то увидите, что мы с самого начала играли медленно и небрежно. Было похоже на то, что перед матчем мы подумали: «В Уотфорде хорошая погода, Элтон Джон на трибунах, будет отличная прогулка».
После матча с МЮ всё говорило о том, что нас ждёт провал в следующей игре.
Конечно, теперь победа над «Ливерпулем» может серьёзно изменить наш настрой и вообще всё. Но даже если мы победим, то должны выигрывать и в следующей встрече с «Брайтоном». Нужно быть последовательными.
У «Ливерпуля» прекрасный наставник и отличный тренерский штаб, невероятные игроки. В последние несколько лет они доказали, что являются претендентами на титул чемпионов АПЛ. Они сыграли в финале Лиги чемпионов. Попасть туда может только сильная команда. И, конечно, они ещё больше усилили свой состав этим летом. Обыграть их будет нелегко.
Напомним, в матче с «Ливерпулем» за «Тоттенхэм» не сыграют вратарь Уго Льорис и полузащитник Деле Алли.