«Спартак-2» уступил «Армавиру» в матче 11-го тура ФНЛ.
Москва, стадион им. Федора Черенкова
«Спартак-2» - «Армавир» - 1:2 (0:1)
Голы: Пантелеев 58 - Безлихотнов 43 (пенальти), 68.
«Спартак-2»: Терешкин, Гапонов, Маслов, Лихачев, Воропаев, Бакаев, Пантелеев, Рудковский (Полубояринов 84), Еременко (Тиерно Тиуб 46), Руденко (Тюнин 73), Мелкадзе.
Главный тренер: Виктор Булатов.
«Армавир»: Руденок, Кутин, Мирошниченко, Концедалов, Лусикян (Соболь 90), Безлихотнов (Падерин 86), Поляков (Каюмов 70), Гурфов, Клопков, Романенко, Синявский (Мичуренков 79).
Главный тренер: Арсен Папикян.
Судья: Лаша Верулидзе.