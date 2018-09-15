«Спартак-2» уступил «Армавиру»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет первый тайм, 12’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 11’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 12’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 42’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Идет первый тайм, 41’ Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 2:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 50’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:0 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Идет первый тайм, 42’ Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
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«Спартак-2» уступил «Армавиру»

сегодня, 16:58
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавирМатч завершен

«Спартак-2» уступил «Армавиру» в матче 11-го тура ФНЛ.

Москва, стадион им. Федора Черенкова

«Спартак-2» - «Армавир» - 1:2 (0:1)
Голы: Пантелеев 58 - Безлихотнов 43 (пенальти), 68.

«Спартак-2»: Терешкин, Гапонов, Маслов, Лихачев, Воропаев, Бакаев, Пантелеев, Рудковский (Полубояринов 84), Еременко (Тиерно Тиуб 46), Руденко (Тюнин 73), Мелкадзе.
Главный тренер: Виктор Булатов.

«Армавир»: Руденок, Кутин, Мирошниченко, Концедалов, Лусикян (Соболь 90), Безлихотнов (Падерин 86), Поляков (Каюмов 70), Гурфов, Клопков, Романенко, Синявский (Мичуренков 79).
Главный тренер: Арсен Папикян.

Судья: Лаша Верулидзе.

Другие результаты 11-го тура ФНЛ.

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