«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет первый тайм, 7’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 7’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 37’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Идет первый тайм, 37’ Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 2:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 46’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:0 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм»

сегодня, 16:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм» в матче 5-го тура АПЛ.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 1:2 (0:1)
Голы: Ламела 90+2 - Вейналдум 39, Роберто Фирмино 53.

«Тоттенхэм»: Ворм, Роуз, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дембеле (Ламела 59), Дайер (Ваньяма 85), Уинкс (Сон 73), Эриксен, Кейн, Моура.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Матип 89), Кейта (Старридж 81), Вейналдум, Милнер, Мане, Роберто Фирмино (Хендерсон 71), Салах.
Главный тренер: Клопп Юрген.

Судья: Оливер Майкл.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

АПЛ – легкая лига? «Шпоры» и «красные» против «Сити»

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Все комментарии
Lifefoot
Lifefoot
сегодня в 17:07
Будущие обладатели кубка АПЛ
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 17:03
Посмотрим на таблицу в конце сезона.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 17:02
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT ответил Великий Князь
    сегодня в 16:57
    Не ожидал. Хотя что толку, потом как обычно сдуются.
      Klaus-S
      Klaus-S
      сегодня в 16:56
      Болельщиков Ливерпуля, с победой. Абсолютно заслуженно. Жаль, упустили много потенциальных моментов для забития гола. Но, уверен что команда ещё прибавит. У шпор , по сути и моментов не было. С кожалению, пропустили, но главное - три очка.
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 16:55
      Все по делу, ясно кто сильнее.
      drug01
      drug01
      сегодня в 16:52
      Клопп верен себе! С победой!
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 16:51
      Не ожидал.
      Хотя что толку, потом как обычно сдуются.
      Tahiti
      Tahiti ответил Antonchik
      сегодня в 16:51
      Ливерпуль красавцы.
      В чём прикол прыгать сутками с профиля на профиль и писать по два слова ради очков для ставок? Что, безработица в Питере большая что ли?
      juchok
      juchok
      сегодня в 16:47
      смотрел только второй тайм, так то все по делу, Ливер лучше смотрелся
      Antonchik
      Antonchik
      сегодня в 16:44
      Ливерпуль красавцы.
      жуткий
      жуткий ответил BARCELONA-BEST
      сегодня в 16:40
      Поздравляю Ливерпуль и долгожданным Чемпионством)) Заслужили))
      Ты во времени заблудился.
      Klopp_OUT
      Klopp_OUT
      сегодня в 16:38
      Запетушили шпор
      Abverin
      Abverin
      сегодня в 16:38
      Ливерпуль с победой!
      raulmadrid_007
      raulmadrid_007
      сегодня в 16:37
      sparxx2
      29.08.2018, 22:08
      В этот раз не будем унижать 4:1, выйграем скромнее, хотя.... если карта ляжет почему нет.
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
      сегодня в 16:33
      Льорис и Алли не сыграют за «Тоттенхэм» в матче с «Ливерпулем»
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1068848/loris-ugo-alli-dele

      ROMA DROGBA
      13.09.2018, 20:17

      Ну это похороны
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 16:31
        raulmadrid_007
        raulmadrid_007
        сегодня в 16:31
          BARCELONA-BEST
          BARCELONA-BEST
          сегодня в 16:30
          Поздравляю Ливерпуль и долгожданным Чемпионством))
          Заслужили))
          dzvinka
          dzvinka
          сегодня в 16:29
            Klopp_OUT
            Klopp_OUT ответил sihafazatron
            сегодня в 16:29
            ливер играл лучше, но по-моему пеналь был в конце
            как и на Салахе когда его потянули за футболку,но судья там посчитал что фол не тянул на пеналь и в той ситуации также
            MrAnfielD
            MrAnfielD
            сегодня в 16:29
            Ну вот и добазарился спаркс! Всех нас с нелегкой победкой 5 из 5!!!
            Tott_Hot
            Tott_Hot
            сегодня в 16:29
            Больно было смотреть на эту убогость. Без Алли вся атака скатывается до уровня Шинника. Все очень плохо
            IKER-RAUL
            IKER-RAUL
            сегодня в 16:29
            трудная, но заслуженная Победа! Все молодцы! Ливерпуль так держать!
            Klopp_OUT
            Klopp_OUT
            сегодня в 16:28
            Унизили середняк,посадили на законное место,а сколько шума было от фанатиков шпор,а в итоге спокойный вынос
            ИЗИ ВИН!
            rash26
            rash26 ответил anyway
            сегодня в 16:28
            ливерпуль не может судья поможет
            и где же там судья помог ?)
            sihafazatron
            sihafazatron
            сегодня в 16:27
            ливер играл лучше, но по-моему пеналь был в конце
            cannongun
            cannongun
            сегодня в 16:27
              rash26
              rash26
              сегодня в 16:27
              Мане убийца моментов как он меня раздражает
              dzvinka
              dzvinka
              сегодня в 16:26
              Харря кейн бросает кличь своим, после славной игры на Уэмбли))
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