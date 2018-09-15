«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм» в матче 5-го тура АПЛ.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» - 1:2 (0:1)
Голы: Ламела 90+2 - Вейналдум 39, Роберто Фирмино 53.
«Тоттенхэм»: Ворм, Роуз, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Дембеле (Ламела 59), Дайер (Ваньяма 85), Уинкс (Сон 73), Эриксен, Кейн, Моура.
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Матип 89), Кейта (Старридж 81), Вейналдум, Милнер, Мане, Роберто Фирмино (Хендерсон 71), Салах.
Главный тренер: Клопп Юрген.
Судья: Оливер Майкл.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Всех наших и сопереживающих с победой!
Всех наших и сопереживающих с победой!