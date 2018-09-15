ЦСКА разгромил «Уфу»

ЦСКА одержал крупную победу над «Уфой» в матче 7-го тура РПЛ.
Уфа, стадион «Нефтяник»
«Уфа» - ЦСКА 0:3 (0:1)
Голы: Чалов 45+2, Жамалетдинов 59, Жамалетдинов 63
«Уфа»: Беленов, Аликин (Сейдахмет 68), Табидзе, Неделчару, Сухов, Живоглядов, Пауревич, Салатич (Ванек 65), Тилль, Сысуев, Бизьяк (Кротов 61)
Главный тренер: Томаров Сергей.
«ЦСКА»: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон (Жамалетдинов 26), Марио Фернандес, Набабкин, Ахметов (Дзагоев 74), Влашич, Обляков, Абель Эрнандес (Ефремов 20), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
Предупреждения: Магнуссон 13, Пауревич 48, Сухов 69, Сейдахмет 86
Судья: Лапочкин Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее «Рубин» одержал победу над «Енисеем».
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Травмированным здоровья!