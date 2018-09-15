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17:00 90’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 88’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
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17:15 Идет второй тайм, 69’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
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ЦСКА разгромил «Уфу»

сегодня, 18:19
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА одержал крупную победу над «Уфой» в матче 7-го тура РПЛ.

Уфа, стадион «Нефтяник»

«Уфа» - ЦСКА 0:3 (0:1)
Голы: Чалов 45+2, Жамалетдинов 59, Жамалетдинов 63

«Уфа»: Беленов, Аликин (Сейдахмет 68), Табидзе, Неделчару, Сухов, Живоглядов, Пауревич, Салатич (Ванек 65), Тилль, Сысуев, Бизьяк (Кротов 61)
Главный тренер: Томаров Сергей.

«ЦСКА»: Акинфеев, Бекао, Чернов, Магнуссон (Жамалетдинов 26), Марио Фернандес, Набабкин, Ахметов (Дзагоев 74), Влашич, Обляков, Абель Эрнандес (Ефремов 20), Чалов
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

Предупреждения: Магнуссон 13, Пауревич 48, Сухов 69, Сейдахмет 86

Судья: Лапочкин Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка. 

Ранее «Рубин» одержал победу над «Енисеем».

 

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Все комментарии
sir-5
sir-5
сегодня в 18:51
О,пошёл я отсюда!!! Сегодня на дежурстве -самый тонкий и "последовательный" ценитель человеческих отношений.Поэтому ,как комментарий-"джобс!",- и его нетути...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил sir-5
сегодня в 18:49
Да что вы говорите? Подожди еще,все впереди и спартак еще не играл вы смотрю окрылены победой над уфой,вот сыграйте своими соперниками зенит,локо,спартак,тогда можете кричать о вашей команде
DEXEZ
DEXEZ
сегодня в 18:48
ЦСКА держит марку, несмотря на собранный за копейки состав - это очень достойно! Уфа, к сожалению, скатывается.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил armeec_♞
сегодня в 18:47
Это типа Семак "рулил"?))Так мы Все видели и видим, как Зенит с ним "ползет".единственное, что спасает, тупой навал на ворота и подбор игроков(какой один из лучших, нашей нищебродной РПЛ,) в этом Семак гений?! )))
Его Уфа заняла место лучшее у истории Уфы....обойдя клубы, которые в разы были их богаче....что касается Зенита оценки давать рано...так как пока он справляется со своей задачей.
Colonist
Colonist
сегодня в 18:47
Вот разошлись кони! Молодцы! Поздравляю!
sir-5
sir-5 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 18:45
С победой ЦСКА, однако травмы настораживают. Игоря с очередным сухарём.
С победой Кстати,сегодня "Спартак" лишён последнего рекорда,ибо ЦСКА вышел вперёд по победам с крупным счётом в чемпионатах России.
Misha78
Misha78
сегодня в 18:45
С победой ЦСКА! Ход набрали, очки пойдут. Теперь и в Лиге чемпионов будет что показать, а то с таким обновленным составом сначала думал долго сыгрываться будут. Хотя забивают всё "старые" игроки.
Великолепный
Великолепный ответил Serg_Diamond
сегодня в 18:45
Счет устраивает, не устраивают 2 травмы игроков ЦСКА. Жамалетдинов лажал, лажал, а потом удивил. Надеюсь, сможем на него и дальше рассчитывать. Абель травмировался, но если честно, как ни жалко, но он все же пассажир, который поймал свою остановку... Магнуссон - более значимая травма, но, надеюсь это не надолго - парень молодой - должен быстро восстановиться. Удачи армейцам в еврокубках и успехов всем адекватным болельщикам, которые болеют за российские клубы, название которых не начинается на С.
После матча корреспондент спросил у Ганчаренко, что по травмам Магнуссона и Эрнадеса
Ганчаренко ответил, что у Магнуссона ничего серьезного, а по Эрнандесу нужно обследование!
cska59
cska59
сегодня в 18:43
Молодцы,ЦСКА.Всех с победой .И голов уже наколотили больше всех.И Чалов лучший бомбардир.
sir-5
sir-5 ответил Альфи
сегодня в 18:43
Добрый вечер С ПОБЕДОЙ , они готовятся к завтрашнему бенефису...У Спартака после ухода Промеса- полная прострация. Была единственная тактика- кинуть на Промеса. Что щас делать- не знают
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    сегодня в 18:42
    Чалов жжет, 7 матчей 6 голов, просто молодца!
    МКС
    МКС ответил Ваня лучший
    сегодня в 18:42
    Они просто сравнили ЦСКА забили уже 12 мячей, а хряки с трудом 5. Хуже нападение только у трех команд.
    Смешно, только Ваши пока играли с командами из нижней части турнирки. Посмотрим что вы сможете в очной встрече.
    Kresi frok
    Kresi frok
    сегодня в 18:41
    В чем сила брат?
    Женя Г. : В чемоданах епт.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 18:41
    Не играл Игбун, доминировал табун))...
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил zenit_forever2014
    сегодня в 18:41
    С победой))) Ну что очевидно, что нет ни у кого ни какого багажа...Уфа Семака была сильна, а что мы видим сегодня...Уфа Томорова валится и очевидно тренер в этом виноват...
    Это типа Семак "рулил"?))Так мы Все видели и видим, как Зенит с ним "ползет".единственное, что спасает, тупой навал на ворота и подбор игроков(какой один из лучших, нашей нищебродной РПЛ,) в этом Семак гений?! )))
    cpartak60
    cpartak60 ответил Ваня лучший
    сегодня в 18:40
    Они просто сравнили ЦСКА забили уже 12 мячей, а хряки с трудом 5. Хуже нападение только у трех команд.
    23го поглядим!!!а до этого посмотрим что мы с вами представляем в европе!!!удачи нам и побед!!!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 18:40
    Счет устраивает, не устраивают 2 травмы игроков ЦСКА. Жамалетдинов лажал, лажал, а потом удивил. Надеюсь, сможем на него и дальше рассчитывать. Абель травмировался, но если честно, как ни жалко, но он все же пассажир, который поймал свою остановку... Магнуссон - более значимая травма, но, надеюсь это не надолго - парень молодой - должен быстро восстановиться. Удачи армейцам в еврокубках и успехов всем адекватным болельщикам, которые болеют за российские клубы, название которых не начинается на С.
    cska.78
    cska.78 ответил sir-5
    сегодня в 18:38
    А где "брадобрей Фернандо"??? Непорядок,забыли изверга...
    Да там и матчи с Ростовом, да Анжи! Это же пищевик :)
    sir-5
    sir-5 ответил Дима Головашич
    сегодня в 18:36
    Неудачный матч с Енисеем спас судья, матч с Арсеналом спас судья, матч с Уралом спас День Рождения, сегодня УФА провожала взглядом соперников. Нормально играем, посоны.
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил 178
      сегодня в 18:36
      И тут хрякам стало как-то не по себе.
      Они просто сравнили ЦСКА забили уже 12 мячей, а хряки с трудом 5. Хуже нападение только у трех команд.
      sir-5
      sir-5
      сегодня в 18:35
      Две команды ЦСКА привезли в подарок региону десять новых мячей.
      Альфи
      Альфи ответил sir-5
      сегодня в 18:35
      Добрый вечер С ПОБЕДОЙ , они готовятся к завтрашнему бенефису...У Спартака после ухода Промеса- полная прострация. Была единственная тактика- кинуть на Промеса. Что щас делать- не знают
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 18:35
      Молодцы, парни!!! И побыстрее залечить болячки!
      МКС
      МКС
      сегодня в 18:34
      Все эти СТЫДЛИВЫЕ, замечания. говорят о слабости "армейского духа".

      Готовьте стыдливые речи о чемоданах Федуна, мы идем по ваши души.
      sir-5
      sir-5 ответил cska.78
      сегодня в 18:33
      Молчал бы про свистунов :) В матче с Амкаром Кукуян не ставит явный пенальти в ворота пищевика, с Динамо Карасев, с Краснодаром Лампочкин! Про руки Комбарова и вольную борьбу Кутепова можно не говорить, свистуны на это просто закрывают глаза! Просто играйте руками, валите всех в штрафной, если что, Безбородов с компанией помогут!
      А где "брадобрей Фернандо"??? Непорядок,забыли изверга...
      самуил кац 1
      самуил кац 1
      сегодня в 18:33
      Главное - чтобы кони не вообразили, что Реал и Рома , это Урал и Уфа. Тогда -может обойдется малой кровью.
      Альфи
      Альфи
      сегодня в 18:33
      все проспартаковские геничb- шмурновы с упоением рассказывают, как "уфа возила ЦСКА" и теперь в аналитике будут недоумевать, что мол неожиданный результат равных команд.....
      посмотрим как ваши бесценные спартачи завтра ежа будут рожать с тереком :))))
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      сегодня в 18:33
      Во вселенной нет пока клуба лучше ЦСКА! Хлоп,хлоп,лоп!!! )
      jobss
      jobss ответил Faustello
      сегодня в 18:32
      Чёто в заголовке не то )) УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Матч завершен
      уже исправили
      cska.78
      cska.78 ответил Дима Головашич
      сегодня в 18:31
      Неудачный матч с Енисеем спас судья, матч с Арсеналом спас судья, матч с Уралом спас День Рождения, сегодня УФА провожала взглядом соперников. Нормально играем, посоны.
      Молчал бы про свистунов :)

      В матче с Амкаром Кукуян не ставит явный пенальти в ворота пищевика, с Динамо Карасев, с Краснодаром Лампочкин! Про руки Комбарова и вольную борьбу Кутепова можно не говорить, свистуны на это просто закрывают глаза! Просто играйте руками, валите всех в штрафной, если что, Безбородов с компанией помогут!
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