«Интер» проиграл «Парме»

«Интер» уступил «Парме» в матче 4-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Парма» 0:1 (0:0)
Гол: Димарко 79
«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Дальберт, Д'Амброзио (Асамоа 71), Наингголан, Брозович, Гальярдини, Кейта (Икарди 46), Перишич, Кандрева (Политано 59)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«Парма»: Сепе, Гальоло, Алвеш, Гобби (Димарко 46), Якопони (Сиерральта 77), Стюак, Барилла, Ригони, Инглезе, Ди Гаудио (Дейола 64), Жервиньо
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Стюак 24, Брозович 31, Д'Амброзио 67, Димарко 80
Напомним, что в прошлом туре «Интер» разгромил «Болонью».