«Интер» проиграл «Парме»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Идет второй тайм, 79’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 2:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 79’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 82’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М -:- Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Идет второй тайм, 63’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:0 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб ПармаПарма - - -
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 1:0 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 0:3 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
Россия. ФНЛ 2018/2019, 11 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч (Владивосток)Луч 0:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 2:2 Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 1:2 Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир - - -
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«Интер» проиграл «Парме»

сегодня, 17:56
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб ПармаПармаМатч завершен

«Интер» уступил «Парме» в матче 4-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Парма» 0:1 (0:0)
Гол: Димарко 79

«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Дальберт, Д'Амброзио (Асамоа 71), Наингголан, Брозович, Гальярдини, Кейта (Икарди 46), Перишич, Кандрева (Политано 59)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«Парма»: Сепе, Гальоло, Алвеш, Гобби (Димарко 46), Якопони (Сиерральта 77), Стюак, Барилла, Ригони, Инглезе, Ди Гаудио (Дейола 64), Жервиньо
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Стюак 24, Брозович 31, Д'Амброзио 67, Димарко 80

Напомним, что в прошлом туре «Интер» разгромил «Болонью».

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Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 18:46
пугали Интером. Пугали. Типа. Все. Усиляются. Кабзда всем. Забавно-забавно
DXTK
DXTK
сегодня в 18:45
Парма молодцы, поднялись обратно из низов итальянского чемпионата и одержала хорошую победу.
Миланский дворник
Миланский дворник ответил 773sergeytank
сегодня в 18:44
Хотелось подбодрить интерасиков, да что-то не видать их здесь. Не унывайте, это не первое и последнее поражение, у вас ещё много такого будет впереди.
Да тута они, дизлайки армянину ставят. Им так видимо легше.
Кошмары Модрича
Кошмары Модрича
сегодня в 18:42
Зачем я в этом? Спасите меня!
Миланский дворник
Миланский дворник ответил Брулин
сегодня в 18:41
Интер ужасен
а мне такой только и нравится)
Миланский дворник
Миланский дворник ответил mangoх12
сегодня в 18:39
Спаллети как и Манчини нули полнейшие
    Миланский дворник
    Миланский дворник ответил Artemon9
    сегодня в 18:38
    Надеюсь хоть в ЛЧ не провалятся
      Миланский дворник
      Миланский дворник
      сегодня в 18:36
        FILL3286
        FILL3286
        сегодня в 18:34
        Парма не сдается!!
        Хлопнули середняка сериала,красавцы)) Груз идет ко дну
        iNels
        iNels
        сегодня в 18:32
        предлагаю интеру срочно подписать моуриньо и добить задачу по выходу в серию б))
        Artemon9
        Artemon9
        сегодня в 18:20
        Надеюсь хоть в ЛЧ не провалятся
        773sergeytank
        773sergeytank
        сегодня в 18:19
        Хотелось подбодрить интерасиков, да что-то не видать их здесь. Не унывайте, это не первое и последнее поражение, у вас ещё много такого будет впереди.
        mangoх12
        mangoх12
        сегодня в 18:17
        Спаллети как и Манчини нули полнейшие
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari
        сегодня в 18:15
        Парма - это история итальянского футбола! Парма - это лучшие футболисты рубежа веков: Буффон, Каннаваро, Тюрам, Верон, Креспо, Богоссян! А что такое 28?
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari
        сегодня в 18:15
          ХУБУЛ
          ХУБУЛ
          сегодня в 18:13
          Интер выходи мы тебя узнали))))
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 18:11
            BESTjuventus10
            BESTjuventus10 ответил Великий Князь
            сегодня в 18:09
            Парма, Парма, Пармалат Пошли змеи на салат Аха-ха)
            прикинь че с ними тоттенхем сделает. во похохотать можно))))
            drug01
            drug01
            сегодня в 18:07
            Интер совсем плохой!
            BESTjuventus10
            BESTjuventus10
            сегодня в 18:07
            вуахахахахаха)))
            Серый хвост 3
            Серый хвост 3
            сегодня в 18:06
              juchok
              juchok
              сегодня в 18:06
              каперам снизу вот вам совет-в матчах Интера не берите исходы, берите углы! Интер выходит на поле не выигрывать, а подавать углы!
              Tahiti
              Tahiti ответил cska plus
              сегодня в 18:05
              Долбанная Серия А, всё нафиг проиграл.
                Karkaz
                Karkaz
                сегодня в 18:04
                Парма по ходу быстрее встанет на ноги чем Интер с Миланом
                cska plus
                cska plus
                сегодня в 18:03
                Долбанная Серия А, всё нафиг проиграл.
                Tahiti
                Tahiti
                сегодня в 18:02
                Прямо-таки триумфальным шествием начался поход Интера за золотом.
                Горбатый пришел за тобой
                Горбатый пришел за тобой
                сегодня в 18:02
                Развлекаюсь с азербайджанскими айгулями в Краснодаре, нет времени смотреть футбол. Братан Карапет кинул смс - от смеха пиво из носа пошло, залил девчонке лифчик. Одни неприятности от интера )))
                cpartak60
                cpartak60
                сегодня в 18:01
                ставки пролетели!!!спасибо!!!
                ballak144
                ballak144 ответил Великий Князь
                сегодня в 18:01
                Да, воротнику Пармы долго оказывали помощь.
                ясно, а то думал по старой традиции)
                Брулин
                Брулин
                сегодня в 18:01
                Интер ужасен
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