«Манчестер Юнайтед» нанес «Уотфорду» первое поражение в сезоне

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» в матче 5-го тура чемпионата Англии.
Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роуд»
«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед» 1:2 (0:2)
Голы: Грей 65 - Лукаку 35, Смоллинг 38
«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико 72), Кэткарт (Исаак 89), Кабаселе, Холебас (Масина 84), Дюкуре, Капу, Хьюз, Перейра, Дини, Грей
Главный тренер: Грасия Хави.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Байи 90+3), Смоллинг, Линделеф, Янг, Феллаини, Погба, Матич, Лингард (Марсьяль 71), Санчес (МакТоминэй 84), Лукаку
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждения: Капу 34, Холебас 36, Матич 70, Валенсия 81, Матич 90+4
Удаление: Матич 90+4
Судья: Дин Майк.
Ранее «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм».