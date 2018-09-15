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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 5 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:1 Логотип футбольный клуб КардиффКардифф - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 3:2 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:1 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М 2:1 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 - - -
Испания. Примера 2018/2019, 4 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар - - -
17:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 1:2 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
21:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 0:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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«Манчестер Юнайтед» нанес «Уотфорду» первое поражение в сезоне

сегодня, 21:24
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Уотфордом» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роуд»

«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед» 1:2 (0:2)
Голы: Грей 65 - Лукаку 35, Смоллинг 38

«Уотфорд»: Фостер, Янмат (Кико 72), Кэткарт (Исаак 89), Кабаселе, Холебас (Масина 84), Дюкуре, Капу, Хьюз, Перейра, Дини, Грей
Главный тренер: Грасия Хави.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия (Байи 90+3), Смоллинг, Линделеф, Янг, Феллаини, Погба, Матич, Лингард (Марсьяль 71), Санчес (МакТоминэй 84), Лукаку
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Капу 34, Холебас 36, Матич 70, Валенсия 81, Матич 90+4

Удаление: Матич 90+4

Судья: Дин Майк.

Ранее «Ливерпуль» переиграл «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Крылатый
Крылатый
сегодня в 22:02
И далеко не последнее у лосей, вы календарь смотрите, прежде чем заголовки делать.
Sunny.
Sunny.
сегодня в 21:50
Уотфорд красавцы , физрук еле отсчкочил да и судейка любимый дьяволятами Дин
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 21:48
Такое смотреть без валидола невозможно.
DXTK
DXTK
сегодня в 21:48
закончилась сказка у Уотфорда не успев и начаться. МЮ с победой.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:44
"Вдесятером"))
Де Хеа хорош! Абсолютно лучший игрок МЮ последних сезонов.
arsworld
arsworld
сегодня в 21:44
Вдесятиром ахахах надо ж так написать,будто всю игру играли в меньшинстве,позор исправьте пож
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил dzvinka
сегодня в 21:42
нет. справедливый исход ничья, либо минимальный перевес Уотфорда. у розовых был отрезок только минут в 15 где чет еще пытались... дальше автобус. Дин не поставил чистую пенку в ворота розовых, ДеХеа вытащил 3 голевых по сути удара, 1 из них в самой концовке верняк. отскок короче, как всегда. Зато моур радовался словно в лотерею выиграл)) обнимал всех, бегал к болелам кулачками потрясти... видать действительно турнуть собирались если бы слил)))
Мда. Совсем скатился физрук.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:39
Так им и надо!
вoлгoдoн
вoлгoдoн ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:39
Матч не смотрел. Розовые дьяволы по делу выиграли?
переводчику памятник перед олд траффордом не за горами)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 21:37
вот и закончился уотфорд,толком не начавшись
azkan
azkan ответил dzvinka
сегодня в 21:37
3 очка в копилку ДеХеа Юнайтед, потащил 2-3 верняка, один из них в самой концовке. у моура 465 лямов трат на трансферы за время пребывания в клубе, в итоге все держится на ДеХеа и стареньких Янге с Валенсией.. которые были в команде и до него))). Уотфорду нехватало "последнего паса", как кто-то сказал в лайве, и это действительно так - выглядели то они получше розовых дьяволов... когда то это были дьяволы... а ща это... 2метровый крашеный в блондина мужик(ли?) в розовой форме похожей на тряпку, не более. моур верим.
Нательное белье действительно немного .. вотная, лучше поменять.
dzvinka
dzvinka ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:36
Матч не смотрел. Розовые дьяволы по делу выиграли?
нет. справедливый исход ничья, либо минимальный перевес Уотфорда. у розовых был отрезок только минут в 15 где чет еще пытались... дальше автобус.
Дин не поставил чистую пенку в ворота розовых, ДеХеа вытащил 3 голевых по сути удара, 1 из них в самой концовке верняк.
отскок короче, как всегда. Зато моур радовался словно в лотерею выиграл)) обнимал всех, бегал к болелам кулачками потрясти... видать действительно турнуть собирались если бы слил)))
anyway
anyway ответил Alista
сегодня в 21:36
Уотфорд любой обидеть может.
а по прошлым матчам и не скажешь
sparxx2
sparxx2 ответил 311
сегодня в 21:36
Посыпался новый Лестер!)
Заявочку на "новый Лестер" вроде как индюшатина подавала, нет ?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 21:35
Концовка матча веселая получилась )
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 21:34
Матч не смотрел. Розовые дьяволы по делу выиграли?
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 21:32
Показали петушарам лондонским, как Уотфорд обыгрывать. А то ж петухи один раз у МЮ случайно выиграли, теперь весь сезон кукарекать будут.
Teddy Sheringham
Teddy Sheringham
сегодня в 21:31
и тут хейтеры ливеркуля ))))
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 21:30
Из заголовка кажется, что МЮ вдесятером забили и обыграли соперника, а факту - удаление в компенсированное время при сделанном результате
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:30
Моур оседлав ДеХеа пустился в погоню за... тотенхемом)).
Великий Уотфорд повержен!!1 ахахаха
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 21:30
А название -то какое у новости ахахаха вдесятером обыграли)) Игрока удалили за пол-минуты до финального свистка, лол
dzvinka
dzvinka
сегодня в 21:29
3 очка в копилку ДеХеа Юнайтед, потащил 2-3 верняка, один из них в самой концовке.
у моура 465 лямов трат на трансферы за время пребывания в клубе, в итоге все держится на ДеХеа и стареньких Янге с Валенсией.. которые были в команде и до него))).
Уотфорду нехватало "последнего паса", как кто-то сказал в лайве, и это действительно так - выглядели то они получше розовых дьяволов... когда то это были дьяволы... а ща это... 2метровый крашеный в блондина мужик(ли?) в розовой форме похожей на тряпку, не более. моур верим.
anyway
anyway
сегодня в 21:29
Неплохо, есть повод для сдержанного оптимизма, если дальше будут играть как в первом тайме этого матча, то вполне можно спасти сезон. Есть подозрение что эти два поражения во 2 и 3 турах дадут команде больше чем дали бы 2 победы, которые вполне могли скрыть проблемы которые есть у команды...
azkan
azkan
сегодня в 21:29
Спасибо клубам за интересную игру! Шершни с яйцами. До конца дрались.
Дин мог поставить и пенальти. Ничья была бы справедливой.
Но Де Хеа стоял сегодня на мертво.
Санчес хорош, гол с офсайда все таки забил))
Alista
Alista
сегодня в 21:28
Уотфорд любой обидеть может.
SpartakАдекват
SpartakАдекват
сегодня в 21:28
Де Хеа - лучший игрок МЮ в сегодняшней встрече!
Второй тайм, конечно, тихий ужас в исполнении команды Моуриньо!
Более-менее приличный игровой отрезок у МЮ был после того, как был забит первый гол (не без доли везения, к слову). И на кураже забили второй гол, вот он был забит красиво!
Повезло в концовке явно! Тем не менее, всех болельщиков МЮ с победой!
Teddy Sheringham
Teddy Sheringham
сегодня в 21:28
жаль Матича. его не будет хватать след. матчах.блин
311
311
сегодня в 21:27
Посыпался новый Лестер!)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 21:27
Де Хеа жестко тащит этот автобус.
Teddy Sheringham
Teddy Sheringham
сегодня в 21:27
Вот и конец сказке Уотфорда. хорошая команда
С победой Манкунианцы!
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