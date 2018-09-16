Гендиректор «Ахмата»: «Победили „Спартак“ за счет самоотдачи»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итоги победного матча 7-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:1).

Думаю, что сегодня «Ахмат» сумел победить за счет проявленной самоотдачи, желания и настроя футболистов грозненской команды. Получилась тяжелая игра, тем более «Спартак» был в статусе одного из лидеров чемпионата, но мы доказали, что добиваться успеха можно с любой командой. Очень понравилось играть при большом количестве болельщиков, а одерживать победу в таких условиях, как говорится, приятно вдвойне.

Считаю, что не стоит зацикливаться на Романе Пилипчуке. Сегодняшняя победа - результат общей плодотворной работы в лице всех футболистов, главного тренера Рашида Рахимова, а также всего тренерского штаба.