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Гендиректор «Ахмата»: «Победили „Спартак“ за счет самоотдачи»

сегодня, 22:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итоги победного матча 7-го тура РПЛ над «Спартаком» (2:1).

Думаю, что сегодня «Ахмат» сумел победить за счет проявленной самоотдачи, желания и настроя футболистов грозненской команды. Получилась тяжелая игра, тем более «Спартак» был в статусе одного из лидеров чемпионата, но мы доказали, что добиваться успеха можно с любой командой. Очень понравилось играть при большом количестве болельщиков, а одерживать победу в таких условиях, как говорится, приятно вдвойне.

Считаю, что не стоит зацикливаться на Романе Пилипчуке. Сегодняшняя победа - результат общей плодотворной работы в лице всех футболистов, главного тренера Рашида Рахимова, а также всего тренерского штаба.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:21
Молодцы!!!
Alladins
Alladins
сегодня в 22:16
Ахмат с заслуженной победой!
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