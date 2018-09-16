Пилипчук: «„Спартак“? Никогда не говорил ничего плохого о великой команде»

Тренер «Ахмата» Роман Пилипчук прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1). Напомним, что ранее Пилипчук входил в тренерский штаб «красно-белых», однако в конце прошлого сезона покинул клуб из-за разногласий с главным тренером Массимо Каррерой.

Не буду ничего плохого говорить о великой команде. И никогда не говорил. Эта команда дала мне жизнь в футболе. С этой командой я выиграл чемпионство и Суперкубок, она многое мне дала.

Я не могу сказать, что сегодняшняя победа является чем-то необычным. Мы глубоко проанализировали «Спартак» и нашли их слабые стороны. Действовали согласно тому, что требовал главный тренер. Были выдвинуты определенные моменты, футболисты справились и добились результата. Мы сыграли компактно в обороне. «Спартак» все время играет по одной и той же схеме, пытается очень высоко отобрать мяч, за спиной появляются большие пространства, свободные зоны, поэтому, например, вышел Бериша, обладающий хорошими скоростными качествами.

Хочу пожелать «Спартаку» добиться своих целей. Извиняюсь, если кого-то обидел. Я благодарен «Спартаку» за все, что он для меня сделал.