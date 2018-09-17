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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
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Роббен: «Я не чувствую себя на 34 года»

сегодня, 00:51

Вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал, что по-прежнему чувствует себя моложе своих лет.

Я не чувствую себя на 34 года. Всегда выкладываюсь по полной. Даже если я не попадаю в стартовый состав, я выхожу со скамейки и делаю всё возможное. Я просто стараюсь наслаждаться данным моментом. Ты никогда не знаешь, сколько это продлится.

Контракт Роббена рассчитан до конца сезона. 

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NGY
NGY
сегодня в 01:26
Голландский уникум! Надеемся что еще долго будем наслаждаться твоей игрой!
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 01:13
Робин Гуд,красава!
Надеюсь что и через он буудет в Баварии. Главное чтоб без травм.
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