Роббен: «Я не чувствую себя на 34 года»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен рассказал, что по-прежнему чувствует себя моложе своих лет.
Я не чувствую себя на 34 года. Всегда выкладываюсь по полной. Даже если я не попадаю в стартовый состав, я выхожу со скамейки и делаю всё возможное. Я просто стараюсь наслаждаться данным моментом. Ты никогда не знаешь, сколько это продлится.
Контракт Роббена рассчитан до конца сезона.
Надеюсь что и через он буудет в Баварии. Главное чтоб без травм.
Надеюсь что и через он буудет в Баварии. Главное чтоб без травм.